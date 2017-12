Ezeket tudnia kell szilveszterkor

A rendőrök, a katasztrófavédők, és a mentősök együtt mondták el, hogy hogyan lehet biztonságosan tűzijátékokat és más pirotechnikai eszközöket használni szilveszterkor. Érdemes ezekre figyelni, hiszen szilveszter éjszaka rengeteg baleset történik és sok a tűz is.

Az első fontos szempont, hogy csak engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati útmutatóval ellátott tűzijátékot vegyünk. Ha pedig már megvettük, tartsuk olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el. Ne szereljük szét és ne alakítsuk át a tűzijátékokat, és ne indítsunk el rakétákat a lakásban vagy más zárt térben, ha csak nem jelzik a használati útmutatóban, hogy használható beltérben is.

Fontos még, hogy

soha ne indítsuk kézből a tűzijátékot, mindig használjunk indítócsövet, ami lehet akár egy üres pezsgős üveg is, és mindig be kell tartani a gyártó által meghatározott biztonsági távolságot.

Ajánlott, hogy legyen a közelben tűzoltókészülék, de legalább egy vödör víz, ha esetleg valami rosszul sülne el. Részegen vagy kábítószeres állapotban ne használjunk tűzijátékot és más pirotechnikai eszközt sem, mert így fokozottan baleset veszélyes lehet. Ha amit vettünk hibás, vagy megrongálódott akkor vigyük vissza.

A petárda használata tilos!

Hajdu Márton a katasztrófavédők szóvivője az Origónak elmondta, hogy nagyon fontos elolvasni a használati útmutatót, lehetőleg egyből a vásárlás után, mert nem biztos, hogy szilveszterkor is ugyanolyan tudatállapotban leszünk (Igaz, ahogy ezt fentebb írtuk, ilyen állapotban nem ajánlott bármit is használni).

Figyelni kell arra, hogy a házaktól távol lőjük fel a tűzijátékot. Tavaly volt egy eset, amikor egy házba a padlásablakon repült be rakéta, és ott okozott tüzet" - mondta Hajdu Márton. Nagy sláger a tujatűz, hiába örökzöld növény. Minden évben van ilyen eset, akár öt méteres lángokkal is éghet egy ilyen növény, ami könnyen átterjedhet a többi tujára vagy akár egy házra is". Hajdu Márton arról is beszélt, hogy ne csomagtartóból vegyünk pirotechnikai eszközöket, az ugyanis nagy valószínűséggel nem megbízható.

Szilveszterkor a pirotechnikai eszközök számos balesetet okoznak, tavaly 17 ilyen esethez riasztották a mentőket" - mondta az Origónak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. A legnagyobb veszélyt a házilag barkácsolt, illetve az illegálisan beszerzett, nagy hatóerejű petárdák és egyéb eszközök jelentik, de még egy kis hatóanyag tartalmú pirotechnikai eszköz is veszélyes lehet, ha a józan ész szabályait figyelmen kívül hagyva használják.

Leggyakrabban kéz-, illetve, arc-, fejsérülések lesznek, de néhány éve előfordult halálos eset is, amikor egy rakéta fejen talált egy odahajoló férfit.

"Az Országos Mentőszolgálat megerősített szolgálattal készül a szilveszterre, mivel ilyenkor a segélyhívások, a mentési feladatok száma - különösen a fővárosban és a nagyvárosokban - jelentősen megnő"- mondta Győrfi Pál.

Sok család veszíti el szilveszterkor a háziállatát, ezért megkerestük Schneider Kingát, a Noé Állatotthon Alapítvány sajtó referensét, aki szerint ilyenkor jobban kell figyelnünk az állatainkra. Főleg a kutyák szoktak fejvesztve menekülni és kerülnek kocsi alá vagy vonat elé.

Mi azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy menjen el az állatorvoshoz és ellenőriztessék a kutyájuk chipjét, hogy működik-e és megfelelő adatok vannak-e rajta" - tanácsolta Schneider Kinga. Plusz bilétát sem árt a kedvencünk nyakörvére tenni, valamint lehetőleg ebben az időszakban csak pórázon sétáltassuk a kutyánkat, nehogy egy hirtelen robbanástól megijedjen és elfusson.

„Zárják be őket biztonságos helyre, egy megrémült kutyának a korábban biztonságosnak hitt kerítés semmi problémát nem jelent, simán átjuthat rajta". Ha valaki tudja, hogy a kutyája nagyon fél szilveszterkor a hangok és a fények miatt, akkor állatorvossal konzultálva hasznos lehet a nyugtató használata is. Sok féle készítmény van, például homeopátiás, gyógynövényes szerek, és vannak az erősebbek. Ezeket csak az állatorvos előírása szerint használjuk.

„Mindenkinek a saját állata ismeretében kell eldöntenie, hogy milyen eszközhöz szükséges nyúlnia"

- tette hozzá Schneider Kinga.