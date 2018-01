Emiatt ölhette meg taglópisztollyal a feleségét a székkutasi férfi

Féltékenység vagy a megromlott kapcsolatuk vezethetett oda, hogy a férfi karácsony után egy nappal végzett feleségével. Legalábbis a helyiek szerint.

Ahogy az Origo is megírta, egy 44 éves férfi

karácsony után egy nappal, egy vita hevében megölte a feleségét.

Brutálisan végzett vele egy nem engedélyköteles eszközzel. Állatok elkábítására és lelövésére használható taglópisztollyal támadt rá.

A nő olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal meghalt. A férfi ezután ugyanezzel az pisztollyal megpróbált öngyilkos lenni. Nem sikerült neki, életveszélyes állapotban vitték kórházba.

Megromlott a kapcsolat

A Blikk információi szerint a családi tragédia híre letaglózta a Csongrád megyei falu lakóit, akik azt mondták az újság tudósítójának, hogy ehhez hasonló szörnyűség nem történt náluk eddig.

Itt mindenki ismerte őket, éppen ezért megdöbbentő, hogy ez pont velük esett meg" - kezdte a neve elhallgatását kérő utcabeli, aki azt is elárulta, hogy a rendőrök még a késő esti órákban is vigyázták a házat, mivel az egyik ablakot betörve jutottak be a lakásba, így találtak rá a vérző családfőre- fogalmazott a Blikk újságírója.

A helyiek arról is beszéltek, hogy a házaspár boldognak tűnt korábban. Sokszor lehetett együtt látni őket. A lovas kocsijukkal közlekedtek a faluban, de egy ideje megromlott a kapcsolat az anya és az apa között. Az asszony el is költözött otthonról a nagyszülőkhöz két gyermekével, a 14 éves Nikolettel és a lány 10 éves öccsével, Dáviddal együtt.

A helyiek szerint Csaba, a gyilkos apa beteg volt, így minden munka az asszonyra hárult. Székkutason azt beszélik, elképzelhető, hogy ebből lett elege a nőnek, ami valószínűleg nem tetszett a férfinak. Többen pedig úgy gondolják,

a férfi egyszerűen féltékeny volt,

ezért támadt a feleségére.