Ha minden a Nemzetgazdasági Minisztérium tervei szerint alakul, az Állami Számvevőszék vizsgálatán fennakadó pártoknak csak a választások után kell majd befizetniük a büntetést.

Egyeztetést kezdeményezett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az adóhatóság és a Magyar Államkincstár vezetőivel a tiltott támogatást elfogadó és a szabálytalanul gazdálkodó pártok számvevőszéki vizsgálatával kapcsolatban - írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményére hivatkozva az MTI. Varga Mihály azt javasolja, hogy

a NAV ne indítson behajtási eljárást és inkasszót se érvényesítsen az országgyűlési választásokat megelőzően a lebukott pártokkal szemben.

Ez azt jelentené a gyakorlatban, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által előírt fizetési kötelezettségek a pártok választások előtti költségvetési gazdálkodását és a kampány támogatásokat nem érintenék. Az NGM ugyanakkor leszögezte, hogy a hatályos törvényeket mindenkinek be kell tartani, a politikai pártoknak is, a törvénysértés következménye alól pedig senkinek sem lehet adni felmentést. A labda most a pártok (Jobbik, DK, Együtt, LMP) térfelén pattog, nekik most a törvénytelen gazdálkodás miatti befizetési kötelezettségek ütemezéséről, illetve a részletfizetés rendjéről a NAV-val és az Államkincstárral kell tárgyalniuk.

Egy viszont biztos: az ÁSZ megállapítását követően a tiltott párttámogatásnak megfelelő összeget az érintett pártoknak kell befizetniük, az ennek megfelelő összegű büntetés érvényesítése a Magyar Államkincstár feladata. Mint ismert, a szervezet az érintett pártoknak féléves felkészülési időszakot biztosít, kérelemre részletfizetési lehetőséget ajánl fel, amelynek kezdete ez év július elseje.