Soros blogjának hazugságon lebukott újságírója kapta Soros újságírói díját

Már a kiindulási pont is olyan, mint egy paródia: Soros blogjának egyik szerzője kapta a Soros által finanszírozott Transparency International díját. Az pedig leírhatatlanul vicces, hogy egy olyan cikkért, amiről a bíróság megállapította: a szerző hazudott. Helyreigazításra is kötelezte Soros blogját, a 444-et. Azaz, nem elég, hogy saját magukat tüntetik ki (Soros szervezete Soros blogíróját), de ráadásul egy olyan cikkért, ami egy hazugság, egy csalás, egy nevetséges - kedvenc balliberális szó - fake news.

Az "oknyomozó", "minőségi" "újságírás" Gőbölyös Soma nevű díját tehát egy hazudozó kapta meg. Leírjuk a nevét is a hazugságon lebukott "újságírónak", Ács Dánielnek hívják. Az alkotás címe is rendkívül intelligens: Mint a Buddhához, úgy járulunk elé. A fantasztikus tényfeltáró munka a ferencvárosi önkormányzatot szidja, de a bíróság ítélete szerint, csupa hazugságokkal. A Pesti Srácok egyébként egy nagyszerű képet is közölt az immár díjnyertes alkotóról (mit alkotóról, valóságos művészről), éppen füvet tart a kezében és rendkívül értelmesen kitátja a száját.

Az Origo egyébként ősszel megírta, hogy a 444 lebukott a csalással, a hazugsággal. Nem gondoltuk volna, hogy a műről ismét írhatunk.

A hazugságon lebukott Soros-blogger Soros-díja - ha esetleg komolyan vennénk az egészet - drámai, ijesztő képet mutat a balliberális álértelmiségi világról. Nincs valóság, nincs semmi, csak az ő saját hazugságaik.