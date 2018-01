Agresszió és Soros-pénzek: így lázít Gulyás Márton

Ismét egy kirívóan agresszív támadással hívta fel magára a figyelmet a Soros György által támogatott Gulyás Márton azzal, hogy rátámadt az Állami Számvevőszék épületére, és nagyon komoly károkat okozott a műemlékben. A rendkívül tehetségtelen és anarchista provokátor nem megy a szomszédba akkor, ha feszültséget és agressziót kell kelteni. Korábban páros lábbal rúgott bele a XX. század egyik legnagyobb magyar balettművészébe, Markó Ivánba, de a holokauszt áldozatainak megemlékezésén is okozott már botrányt. Most bemutatjuk, ki is ez a zsebprovokátor.