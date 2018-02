Van olyan gyerek, akit a tanára kényszerített szexre, mást az edzője. Van olyan, akivel szeretője Londonba akart költözni, és olyan is, aki 14 évesen már öregnek számított egy pedofilnak. Durva történetek magyar pedofilokról.

Le akartak lépni Londonba

Egy férfi informatikát tanított egy békési iskolában, ott ismerte meg a 11 éves, visszahúzódó fiút, akivel egyre szorosabb lett a viszonyuk. A tanár egy idő után már otthon korrepetálta a gyereket, aki néha ott is aludt a férfinál.

Tavaly májusban bukott le, amikor a szülők megtalálták a gyerekük telefonjában azokat a szexuális tartalmú üzeneteket, amiket a tanárral váltott. Azonnal a rendőrséghez fordultak. Amikor átkutatták a tanár házát, több pornográf felvételt is találtak a tanítványról. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult ellene eljárás.

A szülők eltiltották a gyereküket a férfiről, de

folytatódott a "románcuk". Még azt is eldöntötték, hogy Londonban új életet kezdenek együtt.

A férfi az internetről rendelt maguknak új iratokat, de az útlevél ellenőrzéskor lebuktak. A PestiSrácok.hu információi szerint a férfi levágta a gyerek haját, és a szemöldökét is befestette. A rendőrök újra átkutatták a pedofil táskáját, amelyben megtalálták a valódi igazolványait és néhány szexuális segédeszközt is. A fiút a szülei hazavitték, a férfit pedig őrizetbe vették a rendőrök, és úgynevezett "gyorsított eljárásban" már másnap bíróság elé állították.

A 14 éves már öreg volt neki

Ahogy azt az Origo megírta, 2016 nyarán vettek őrizetbe egy paksi zenetanárt, akit azzal gyanúsítottak meg, hogy egy 12 éves kislányt molesztált. Mint kiderült, a tanár egy 2015-ös zenetáborban a kislányokkal aludt egy sátorban.

A gyerek az első héten arra ébredt, hogy a tanár simogatja, később viszont már tovább merészkedett.

A kislány anyjának gyereke szokatlan viselkedése tűnt fel. Állandóan összevesztek, amelyben rendszerint dühösen védelmezte a zenetanárt. Ezek után az anya beleolvasott a lánya naplójába. Ekkor vált számára világossá, hogy mi történt. Feljelentették a tanárt, a kislány vallomást tett ellene. Ennek a pedofilnak több áldozata is lehetett

Az ismerőseinek korábban arról dicsekedett, hogy a 14 éves lányok neki már öregek.

Legalább 36 kisfiút rontott meg

Egy csepeli gyerekotthonban dolgozó testnevelő tanárt is feljelentettek, miután kiderült, hogy B. Tamása szertárban, az öltözőben és a saját otthonában is pornót nézetett a diákokkal, és szexre kényszerítette őket, vagy egymással, vagy saját magával. Ezekről többször felvételt is készített.

A bíróság megállapította, hogy a férfi beszámítható, vagyis büntethető.

Legalább harminchat, 12 év alatti kisfiút rontott meg 9 év alatt.

B. Tamás 14 évet kapott, és végleg eltiltották a gyerekekkel kapcsolatos foglalkozásoktól. A férfi egyébként pedagógusi végzettség, sőt érettségi nélkül dolgozott testnevelő tanárként több intézményben is.

Edzés után szexeltek

Egy férfi 2008-tól egy Pest megyei általános iskolában tartott fociedzéseket. Egy évvel később arra kért egy gyereket, hogy maradjon a pályán edzés után, mert beszélni akar vele. Miután mindenki elment, a férfi az öltözőbe hívta a 10 éves gyereket, ahol arra kényszerítette, hogy szexeljenek.

Három héttel később ez ismét megtörtént - írja a Blikk. Akkor már a gyerek nem ellenkezett, és rendszeres szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. Mindig az edzések után szeretkeztek. A bíróság első fokon 9 és fél évre ítélte az edzőt, ami ellen a védő és az ügyészség is fellebbezett.

Tizenegy éves lánnyal szexelt

Egy 37 éves férfi 83 ezer pornográf fényképet és videót szerzett meg egy titkosított hálózaton keresztül, a felvételeket adathordozókon tartotta a lakásán.

Ahogyan korábban megírtuk, ezeken a felvételeken kisgyerekek voltak. Célzottan azért készültek, hogy felkeltsék a pedofilok nemi vágyát. Ezeket a rendőrség lefoglalta tavaly áprilisban, amikor elfogták a férfit. Nem csak képeket nézegetett.

2014 nyarán egy 11 éves kislánnyal is szexelt, és a lány nem ellenkezett.

Az ügyészség szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt nyújtott be vádiratot a férfi ellen.