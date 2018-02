Videó: Orbán Viktor nosztalgiavillamoson a szerb miniszterelnökkel

Ahogy arról már korábban az Origo beszámolt, pénteken került sor a magyar és a szerb kormány együttes kormányülésére, amelyről Orbán Viktor is közzétett egy videót a Facebook-oldalán. A két ország kormányai között fontos tárgyalások zajlottak gazdasági és politikai kérdésekben, amelyről már korábban írtunk. A magyar miniszterelnök Facebook-oldalán azonban az is kiderült, hogy Orbán Viktor a tárgyalások közötti szünetben egy nosztalgiavillamosról bemutatta Ana Brnabic szerb kormányfőnek az elmúlt években megújult Budapest főbb nevezetességeit is.