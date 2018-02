Kiderült, miért ilyen agresszív a nőverő Juhász Péter

A „Juhászfigyelő” nevű Facebook-oldalra feltöltött videó sok mindent megmagyaráz a közvélemény számára. Ebből megérthetjük, hogy minek köszönhető, hogy Juhász Péter az Együtt elnöke láthatóan frusztrált, erőszakos, agresszív (és persze egész életében sikertelen) ember, aki, mint utóbb kiderült, a saját feleségét is megverte, bezárta és pokollá tette a közös életüket. A videó felidéz számos olyan nyilatkozatot, amelyen Juhász beismeri, hogy több esetben fogyasztott különféle kábítószereket, különösen marihuánát. A felvételen látható Csernus Imre, pszichiáter is, aki beszámol arról, hogy a sokéves füvezés teljesen torzítja, kifordítja a személyiséget. Vagyis nyilvánvalóan Juhász is a drog miatt vált ennyire agresszívvá: eldrogozta az agyát. Juhász Péterről egy hete derült ki, hogy úgy megverte az éppen menstruáló élettársát, hogy tiszta vér volt, fel sem tudott kelni. Az Együtt elnöke először tagadta a vádakat, vagyis azonnal hazudozni kezdett, de később kénytelen volt elismerni a történteket.

A videó Juhász drogos „pályafutását” mutatja be: így többek közt az a felvétel is látható, amint az akkori drogliberalizációs aktivista egy jókora kenderrel sétál be a tárgyalóterembe, akkori kábítószerrel való visszaélési bűnügyének tárgyalása.

A videó emellett számos további archív felvételt is tartalmaz, amelyen Juhász azzal büszkélkedik épp, hogy mikor és mennyi kábítószert fogyasztott, vagy tartott otthon.

A felvételen hallható Juhász egyik interjú-részlete – vélhetően még kendermagos korából – amikor büszkén beszél arról, hogy Én magam próbáltam sokféle kábítószert, füvet 15 éve napi rendszerességgel szívok, vagy a kokaint rendszeresen, vagy az extasyt nem tudom félévente egyszer beveszek egy partin egy ekit, hogy jól érezzem magam. De van olyan felvétel is, amin Juhász elmondja, hogy Nálam is volt már olyan, hogy éppen 50 gramm fű volt otthon, mert éppen szüret volt, aztán csókolom

De mesél arról is, hogy

Az asztalon van, hogy tiszta legyen, ha most felmennénk, nem tudom, hogy van-e éppen fű vagy elszívtam tegnap este



A videóban Csernus Imre pszichiáter is megszólal, aki köztudottan sok kábítószerfüggőt kezelt és elmondja: „A marihuána nagyon súlyos személyiségtorzító hatást eredményez. Akár 4-8-10 év alatt egyszerűen kifordítja a személyiséget.”

Ez sok mindent megmagyaráz Juhász viselkedésével kapcsolatban, hiszen maga vallja be az egyik interjújában, hogy évtizedek óta marihuána-fogyasztó. Így érthetővé válik, hogyan lett a kendermagos aktivistából mára egy láthatóan frusztrált, hisztérikus, a saját családját is terrorban tartó politikus. Mint ismeretes ugyanis néhány napja számolt be róla a Bors és a Tények, hogy Juhász Péter összeverte és bezárta feleségét. Ezt követően pedig számos általa elkövetett egyéb szörnyűség is kiderült.

Egy bíróságra beadott perirat szerint Juhász Péter megverte, begyógyszerezte, majd a lakásában fogva tartotta előző élettársát. Az eset még 2016 végén történt. Az Együtt elnöke először tagadta a vádakat, de később éppen Simicska Lajos lapjának, az Indexnek elismerte, hogy valóban „csúnyán dulakodott” a nővel, az egy órás erőszakos konfliktusban pedig „nem zárható ki”, hogy sérülést okozott neki. A periratban ennél jóval durvább megfogalmazás szerepel: eszerint Juhász az éppen menstruáló, tehetetlen élettársát ütötte meg. Ezeket a TV2 Tények című hírműsora hozta nyilvánosságra.

A Bors arról is írt, hogy a politikus rendszeresen fogyasztott gyermekei előtt kábitószert, a Magyar Idők pedig nyilvánosságra hozta a pszichológiai szakvéleményt is, amely szerint Juhász családon belüli erőszakot követett el.

A közvélemény számára most egyértelművé válik a helyzet, hiszen közismert Juhász sokéves drogos „pályafutása." Valószínűleg ez állhat a személyiségtorzulása, agresszív viselkedése mögött, amely a saját családját is elérte.