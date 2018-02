Szabó István: 80

Szabó István 1938. február 18-án született, Budapesten. Ma 80 éve.

Szabó István filmrendező.

Ki is egy filmrendező? Hogy tudjuk a legkönnyebben elmondani, ki is ő?

Nézzük a tényeket, nézzük a díjakat. Ez tényleg egyszerű.

Kossuth-díj, a Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze.

Oscar-díj, Bafta-díj, cannes-i legjobb forgatókönyv díja, cannes-i rendezői nagydíj, két Európa Filmdíj, két berlini Ezüst Medve, moszkvai Nagydíj.

Öt Oscar-jelölt film (a filmtörténelem egyetlen európai rendezője, akinek sorrendben négy elkészült filmjét egymás után Oscarra jelölték). Négy cannes-i versenyfilm, két berlini, egy velencei. Golden Globe-jelölés a legjobb angol nyelvű filmért és rendezésért.

Kikkel dolgozik, kik dolgoznak vele, mivé tette azokat, akikkel dolgozott? Még ez is elég egyszerű.

Koltai Lajos a világ egyik legjobb operatőre lett, Klaus Maria Brandauer a világ egyik legjobb színésze, mindkettő az Oscar-jelölésig jutott. Elindította filmszínészi pályáján Bálint Andrást, az egyik legnagyobb európai színésszé tette Andorai Pétert. Élete kivételes alakításaihoz segítette például Halász Juditot vagy Bánsági Ildikót. (És ez persze fordítva is igaz, ők is segítették Szabó Istvánt).

Világsztárok akartak (és akarnak) vele dolgozni. Ralph Fiennes, Harvey Keitel, az Oscar-díjas Helen Mirren, Rachel Weisz, Jeremy Irons és William Hurt, a legendás Bergman-színész, Erland Josephson, a Hollywoodba ment nagy német színész, Armin Mueller-Stahl, a sokszoros Oscar-jelölt Glenn Close, az egyik legnagyobb francia színpadi színész, Niels Arestrup, aztán a nagy brit színész, Michael Gambon, vagy éppen Annette Bening, akit Oscar-jelöléshez és Golden Globe-díjhoz segített. Vagy a Doktor Zsivágó háromszoros Oscar-díjas zeneszerzője, Maurice Jarre. Akinek zenéjében ott a Tavaszi szél, vizet áraszt dallama is.

De mit is akart, akar elmesélni ez a nagy rendező? Saját életét, saját sorsát, saját családját, saját országát, saját régióját meséli el mindig a világnak a filmjeiben, páratlan őszinteséggel és tisztasággal. A napfény íze a kiegyezés környékén kezdődik, az Édes Emma, drága Böbe a rendszerváltás első hónapjaiban játszódik. Legalább 120 év magyar és közép-európai történetét mesélte el, személyesen, gyönyörűen és – még egyszer: hihetetlen őszinteséggel. 120 év történetét, a közép-európai ember harcát. Harcát, hogy elfogadják, harcát a megfelelésért, harcát saját identitásáért, és persze harcát a biztonságért.

És hogy mesélte el? Csodálatos mondatokkal, motívumokkal, jelképes nevekkel, színekkel, fényekkel, árnyékokkal, arcokkal - képekkel.

Tessék felébredni, mondják a telefonos kisasszonyok az Álmodozások kora végén. Nemcsak Bálint András úszik az Apa végén, hanem egy egész apa nélkül felnőtt generáció. A szívszorító befejezés a Szerelmesfilm-ben: Halász Judit felolvassa levelét Bálint Andrásnak, akivel egész életükben szerették egymást és akiket - minden közhely nélkül - a történelem választott el egymástól. És úgy fejezi be a felolvasást, hogy nemcsak a saját nevét mondja aláírásként, hanem már külföldi férje nevét is. Így ér véget a szerelmük. El kell búcsúzni a Tűzoltó utca 25-ös háztól, tolni a villamost a Budapesti mesék-ben. Bánsági Ildikó arról álmodik, hogy szerelme, Andorai Péter megmondja a nevét a Bizalom-ban. Andorai, aki az Apa óráját viseli. Amit Bálint András is annak idején. Maga csak egy színész, mondja a tábornok Mephistónak. A gyerekkorával, tetteivel és vágyaival harcoló, szembenéző Redl ezredes bolyong fel-alá a szobában, ahogy korábban ideges Sonnenschein doktor is (Bálint András, az Apa egykori fia), akit ugyanúgy hívnak, mint majd Ralph Fiennes-t A napfény ízé-ben. Eperjes Károly retteg hajnalban, mielőtt párbajban agyonlövik. Hanussen leesik holtan a fáról, nincs szükség látnokokra. A zöld madár, ami nem hozza el a reményt, mert a kommunista diktatúra és az így kialakult két világrend szemben állása miatt nem lehet boldog Andorai Péter Hannerole Elsnerrel. Egy másik osztrák tévéfilmjében, a Macskajáték-ban a Szkalla lányok a kertben. Kivirágzik Niels Arestrup karmesteri pálcája a Találkozás Vénusszal végén, Mai nap, Mai nap, Mai nap, kántálja a nagy holland színésznő, mint múltját vesztett orosztanár az Édes Emmá-ban. Offenbach díszletei. A politika tönkretette az életünket, mondja Rosemary Harris Ralph Fiennes-nak A napfény ízé-ben. Egy másik nagy karmestert játszó Stellan Skarsgard tekintete, bűntudata a Szembesítés-ben. Madaras József a disznóólban motyog a Rokonok-ban, fújja a szél a leveleket Az ajtó-ban.

Csodálatos mondatok, motívumok, jelképes nevek, színek, fények, árnyékok, arcok – képek.

Szabó István.

Köszönjük.