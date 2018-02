Havazás miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem

Az ország nyugati részén már hétfő este óta esik a hó, az időjárás-előrejelzés szerint kedd éjfélig a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken is havazásra kell számítani, ezért a katasztrófavédelem csúszós utakra figyelmezteti az autósokat. Vannak olyan útszakaszok, ahol már most korlátozást vezettek be.