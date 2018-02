Nagy érdeklődés övezte a kormány által benyújtott Stop Soros elnevezésű törvénycsomag első parlamenti vitáját, azonban minden a papírforma szerint alakult: a Fidesz-KDNP kiállt a magyar érdekek mellett, az ellenzék pedig vehemensen kritizálta a bevándorlásellenes javaslatot, ezzel egyértelműen Soros György mellé állva a kérdésben.

A Stop Soros parlamenti vitáján a törvénycsomagot ismertető Tuzson Bence, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár aláhúzta, hogy a biztonság érték, és ebben nem lehet kompromisszumot kötni. A fideszes politikus kiemelte, hogy a kormánypártoknak Magyarország az első. Szerinte a migráció rövidtávon biztonságunkra, hosszútávon jólétünkre, és keresztény kultúránkra is káros hatással van. Aláhúzta, hogy a magyar kormány mindig is komolyan vette a problémát, és 2015-től 270 milliárd forintot fordított határvédelemre, megépítette a kerítést a déli határ mentén, létrehozták a jogi határzárat, és az 1100 kilométeres schengeni határon magyar rendőrök és katonák védik a határt, ami az unió határa is. Ennek kapcsán hozzátette, hogy a kormány továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot, így nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak végrehajtását meg kell akadályozni, betelepítésről szó sem lehet. Ezért van szükség a Stop Sorost törvénycsomagra, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő egy januári sajtótájékoztató keretében mutatott be a nyilvánosságnak. A kormány ezt követően társadalmi vitára bocsátotta a Stop Sorost, aminek eredményeképpen az eredeti verzióhoz képest jóval szigorúbb törvényjavaslat kerül a parlament elé. A szigorúbb módosítások több mint 600 érdemi javaslat után születtek meg. Tuzson Bence ismertette parlamenti felszólalásában a három törvényjavaslatot tartalmazó csomagot, ezek a legfontosabb pontjai:

a szigorított verzió már belügyminiszteri engedélyhez kötné a migrációt támogató szervezetek tevékenységét. Az engedélyért folyamodó szervezeteknek nemzetbiztonsági eljáráson kell átesniük.

a NAV fogja megvizsgálni, hogy az engedélyt kérelmezők külföldi pénzből folytatják-e tevékenységüket.

ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja, finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet, aki első lépésként figyelmeztet és intézkedik az adószám törléséről. Második lépésként pénzbírságot szabhat ki 1,8 millió forint értékben, és harmadik lépésként a bírósághoz fordulhat és kérheti a szervezet megszüntetését.

akik támogatják, finanszírozzák ezt a tevékenységet, a számukra utalt külföldi pénz után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Ezt az összeget határvédelemre fogja a kormány fordítani.

azon személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország schengeni határaitól 8 kilométeres sávban. Ezt az illetékes miniszter kiterjesztheti az egész ország területére, ha nem magyar állampolgárról van szó. Ez alól kivételt képeznek az EP- vagy országgyűlési képviselők, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személyek.

A pártok reakciói

Németh Szilárd (Fidesz) szerint a migráció egész Európa jövőjét minimum 50-100 évre meghatározza, ezzel Brüsszel és az ENSZ is foglalkozik a maga módján. A politikus aláhúzta, hogy a kormány mindkét helyen képviseli a magyar álláspontot: nem akarunk bevándorlóországgá válni, kevert etnikumúvá és kevert vallásúvá, mert fontosak keresztény gyökereink. Nehezíti a helyzetet, hogy Brüsszel szerint a migráció jó dolog, az európaiaknak pedig le kell mondani a gyermekek vállalásáról, ehelyett Ázsiából, Afrikából kell dolgos kezeket hozni. Németh Szilárd szerint ezt nem fogadhatjuk el, a bevándorlás, a migráció nem jó dolog. Európa elsődleges feladata, hogy megvédje határait, a szolidaritást pedig az európai szabad nemzetek között kell gyakorolni. Véleménye szerint jogilag megkérdőjelezhető módon jelennek meg előterjesztések „Soros György zsebében lévő emberektől." Hozzátette, hogy Magyarország azonban részt kíván venni ezen anyagok kidolgozásában, hogy ne nélkülünk hozzák a döntéseket.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) részéről Vejkey Imre szólt hozzá a vitához. Szerinte a Stop Soros újabb akadályt jelent azok számára, akik azt szeretnék, hogy Magyarország bevándorlóország legyen. Szerinte az elmúlt időszakok támadásai (belga miniszterelnök kvótaultimátuma, az ENSZ migrációs csomagja) jól jelzik, hogy a "Soros-tervet" mindenáron át akarják vinni a brüsszeli döntéshozatalon, és a kötelező kvótákkal akarják elosztani a migránsokat. Vejkey Imre felhívta a figyelmet az ENSZ globális migrációs paktumainak veszélyeire: a menekülteket nem táborokban, hanem a többségi társadalom által lakott településeken helyeznék el, a nyílt társadalom eszméi teret kapnának, valamint ellehetetlenítenék a hatékony nemzetállami fellépést. Kiemelte, hogy az ENSZ közgyűlésében többségben vannak a kibocsátó országok, szerinte sok jóra nem számíthatunk.

Az ellenzék a várakozásoknak megfelelően vehemensen kritizálta a törvénycsomagot. A jobbikos Mirkóczi Ádámnak „fizikai fájdalom" volt hallgatni az elhangzott érveket, az LMP-s Sallai R. Róbert pedig Soros György álciviljei mellé állt, és egyenesen azt mondta, hogy a kormány elriasztja a civileket, és nem lesz, aki segítsen neki az ügyben.