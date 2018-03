Már délután elvehetik Czeglédy mentelmi jogát

Akár már a ma délután két órakor kezdődő ülésén dönthet a Nemzeti Választási Bizottság Polt Péter, legfőbb ügyész azon indítványáról, miszerint kezdeményezi Czeglédy Csaba mentelmi jogának a felfüggesztését – mondta ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. Az Alkotmányjogász elmondta, hogy ez a mostani ügy várhatóan az Alkotmánybíróság asztalán fog landolni.

A legfőbb ügyész pénteken indítványt tett a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnökénél Czeglédy Csaba mentelmi jogának felfüggesztésére. Az indítványról a Nemzeti Választási Bizottság határoz nyolc napon belül – mondta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak. Közölte, hogy az NVB, ha az adminisztratív szabályok lehetővé teszik, akkor már a mai ülésén dönthet a legfőbb ügyész indítványáról, de erről a tagoknak szavaznia kell, mivel ez eltérést jelent az eredetileg kitűzött napirendtől.

Abban az esetben, ha az NVB felfüggeszti Czeglédy mentelmi jogát, akkor a Kúria előtt meg lehet támadni. A NVB döntése megfellebbezésének beérkezésétől számítva három napja van a Kúriának arra, hogy döntsön. Abban az esetben, ha a Kúria is a mentelmi jog felfüggesztése mellett áll, akkor a hatóságok már biztosan elrendelhetik a kényszerintézkedést Czeglédyvel szemben. Hiszen az NVB döntése is már jogerős, ami akár egy újabb előzetes letartóztatás elrendelése is lehet, tekintettel a több mint hatmilliárd forintos vagyoni károkozás gyanújára – mondta Lomnici Zoltán. Czeglédy

a Kúria döntésével szemben is jogorvoslattal élhet az Alkotmánybíróságnál, de a kúria döntése jogerős, így a későbbiekben a kényszerintézkedést el lehet rendelni a független képviselőjelölttel szemben, és nem kell megvárni, amíg a taláros testület dönt a beadványáról – mondta az alkotmányjogász.