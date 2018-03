Visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el a kvótarendszer

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta, visszafordíthatatlan és káros folyamatokat indítana el a kvótarendszer elfogadása, de erre csak akkor kerülhet sor, ha a kormány nem folytathatná a munkáját.

A főtanácsadó az M1 csatorna vasárnap esti műsorában azt mondta, a kvótarendszerben azzal is számolni kell, hogy a migránsok ellátása a leggazdagabb nyugati államok számára is rendkívül megterhelő,

Magyarországon pedig veszélybe sodorná az elmúlt évek gazdasági eredményeit.

Bakondi György azt is mondta, hogy Magyarországnak is ugyanolyan szintű ellátást kellene biztosítania a migránsok számára, mint Németországnak vagy Svédországnak, különben nem maradnának a számukra kijelölt országban. A költségeket tovább emelné, hogy nemcsak a lakhatásukat és az ellátásukat, hanem a képzésüket is biztosítani kellene, nem beszélve a közlekedési és egyéb támogatásokról.

A migránsokra szánt kiadások ráadásul évről évre emelkednének, így Magyarország nem szeretne ezzel a megoldással kísérletezni, és ezért mindig következetesen felhívta a figyelmet a közbiztonsági és nemzetbiztonsági kockázatokra

- mondta.

A főtanácsadó szerint az Iszlám Állam állhat a 2015. óta egyre gyakoribb magányos merényletek mögött. Az ilyen akciók elkövetői már nem akarnak egyezkedni, sőt gyakran túlélni sem, kizárólag a lakosság megfélemlítése és az államba vetett bizalom aláásása a céljuk.