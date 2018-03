Karácsony Gergely bemutatta a Soros-elitcsapatot

Árnyékkormányt hirdetett Karácsony Gergely, a valóságban a parlamenti bejutásért küzdő MSZP-Párbeszéd tökéletesen esélytelen miniszterelnök-jelöltje vasárnap. A névsor bizonyos értelemben meglehetősen erősre sikeredett: Soros-emberek, ex-kommunisták és bevándorláspárti politikusok alkotják. A baloldalon nagy lelkendezést váltott ki a zuglói városvezető bejelentése, egyenesen arról írtak, hogy nincs köztük egyetlen pártpolitikus sem. Kár, hogy megint nem találták el a valóságot, egyikük már 1984-ben az MSZMP VI. kerületi pártbizottságán is dolgozott.

Simicska lapja, az Index nagy lelkendezésében azt írta, meglepő a névsor, mert nincs köztük egyetlen pártpolitikus sem. Azt azonban nem meglepő módon nem igazán feszegették az elfogultan kormányellenes lapnál, hogy a Karácsony által beharangozott politikusok többsége ilyen-olyan formában kötődik Soros György hazai szervezeteihez. Ha véletlenül mégsem, akkor vagy teljesen bevándorláspárti álláspontot vivő, vagy állampárti múlttal bíró személyt sikerült kiválasztania az egyszázalékos párt vezérének. Érdemes megnézni, kik is ezek a „nem pártpolitikus" miniszterjelöltek.

Karácsony árnyékegészségügyét Komáromi Zoltán képviseli. Azért furcsa Komáromi nevének bedobása, mert ő annak a Soros György támogatta Együttnek a politikusa, akivel Karácsony pártja, a Párbeszéd most éppen nagyon nincs jóban. A két minipárt azért veszett össze, mert a zuglói polgármester alaposan átverte Juhász Péteréket, amikor váratlanul a szövetségüket felrúgva az MSZP-nél kötött ki. Emlékezetes, a Haza és Haladás Egyesületet 2012 októberében alapították baloldali értelmiségiek, hogy ezzel előkészítsék Bajnai Gordon visszatérését. A

Haza és Haladás Egyesület később az Együtt háttérintézményeként működött. Vélhetően az egyesületen keresztül juttathatott forrást Soros György az Együttnek. 2015 januárjában derült ki, hogy Soros György is támogatta a Haza és Haladás Egyesületet. Ezt Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke ismerte el egy Magyar Nemzetnek adott interjúban. A Haza és Haladás Egyesület 2013-ban 440 millió forint támogatást kapott, hogy pontosan kik voltak az adományozók, nem lehet pontosan tudni. Szigetvári Viktor azt ígérte, hogy közzé fogják tenni az adományozók névsorát, azonban erre a mai napig nem került sor.

Komáromi minden bizonnyal azért nyerhette el Karácsony bizalmát, mert 2008 környékén az óriási társadalmi ellenállást kiváltó Gyurcsány-féle vizitdíj mellett gyűjtött aláírást. A vizitdíjat népszavazáson utasították el, hiába gyűjtötte szorgalmasan az aláírásokat Komáromi. Ilyen bombabiztos érveket sorakoztattak fel az aláírásgyűjtők, köztük Karácsony egészségügyi mágusa: „talán a betegek is jobb érzéssel adják oda a 300 forintot, ha tudják: a pénzükből az ellátás minőségén és biztonságán tudunk javítani". Sebaj, így legalább van egy olyan egészségügyi téma, ami Komáromi nevéhez köthető, így ott van a helye Karácsony elitcsapatában!

A következő szereplő a Soros-világ megbecsült figurája, aki ezért jó volt Karácsonynál egy árnyékoktatási pozícióra. Daróczi Gábor 2001-től a Világbank és a Ford Alapítvány által finanszírozott PAKIV-program keretében 18 hónapos külföldi tanulmányúton vett részt. 1996 májusától 1999. december végéig a Magyar Soros Alapítványnál dolgozott programvezetői munkakörben. Igazgatója volt a volt szabad demokrata képviselő, majd a Gyurcsány-kormány szakpolitikai tanácsadójaként tevékenykedő Horváth Aladár által alapított Romaversitas Alapítványnak, amely ugyancsak a Soros-pénzek felhasználója.

Hegyesiné Orsós Éva, aki a szociális jelölt, egészen biztosan jó választás volt, nagy tapasztalata van a politikában, hiszen

már 1984-ben az MSZMP VI. kerületi pártbizottságán dolgozott. Csak aztán jött a rendszerváltás, és akkor a sikerességhez nem ártott irányvonalat váltani, ezért becsüccsent egy Soros által támogatott alapítvány felügyelőbizottságába. Ez egész pontosan az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány volt, amely több mint 16 millió forintot kapott Soros alapítványától. Közben az ügynök múltú Medgyessy Péter kormányában is megcsípett egy kormányzati pozíciót, 2002 és 2003 között a Szociális és Egészségügyi Minisztériumban helyettes államtitkár lett.

Szerencsére figyelemmel követi a belpolitikai eseményeket, és ha nagyon muszáj, akkor meg is szólal. Legutóbb az sikerült mondania, hogy az Erzsébet-utalványokkal sok nyugdíjas nem is tud mit kezdeni.

Mellár Tamás járt a legrosszabbul, hiszen csak árnyékpénzügyi pozíciót kapott, pedig az utóbbi időben mindent megtett annak érdekében, hogy megcsípje a migránsok betelepítéséért felelős miniszteri posztot. Ilyen mondatokkal sokkolta a nyilvánosságot:

Egy olyan országban, ahol 35 év alatt kis híján 1 millióval csökkent a népesség, lázasan kellene keresni a népesség pótlásának lehetséges forrásait, és nem elzárkózni előle.

Vagy ezzel:

Ki lehetett volna használni a különböző szakképesítéssel rendelkező menekültek tudását. – ezzel bizonyára az Európát elsöprő agysebész-invázióra utalt Mellár.

Ezek a gondolatok a legkevésbé sem meglepőek Mellártól, hiszen egy ideje már tolja a mantrát, például az uniós menekültkvótáról szóló népszavazás előtt az IGEN válaszra buzdított a bevándorlók befogadására.

Régi harcos Andor László, ezért itt volt az ideje neki is felajánlani valamit. A korábbi uniós biztos Mellárral futott versenyt, hogy ki szereti jobban a bevándorlókat

Ő például erre jutott:

A migránsok sok esetben jelentős nettó befizetői a fogadó országok jóléti kasszáinak, és segítenek azok fenntarthatóvá tételében. Emellett a bevándorlás előidézheti azt is, hogy a szociálpolitika a fogadó országban új elemekkel bővüljön.

Mivel Karácsony (most már) tagadja, hogy lebontaná a kerítést, ezért logikusan nem lehetett bevándorlásügyi miniszter-jelölttel kiállni a pódiumra. Így lett Andorból árnyékfoglalkoztatásügyi jelölt.

Nem sokan hallottak Ámon Adáról, de mivel ő a Soros György által pénzelt Energia Klub elnöke, így természetesen megilleti Karácsonynál a környezetvédelmi árnyékposzt. Az Energia Klub 2015-ben 27 millió forintot, 2016-ben több mint 12 millió forintot kapott a Soros György által fenntartott alapítványoktól.

És végül Karácsony élcsapatának tagja lehetett Wittinghoff Tamás is, aki 1990-tól Budaörs polgármestere volt. Bizonyára jó pont volt Karácsonynál, hogy 2010-ig ezt a műfajt SZDSZ színekben művelte. Wittinghoff sokáig tagadta országos politikai ambícióit, de most eljött az idő! Az még elmondható róla, hogy az utóbbi időben ő is megvadul a bevándorlókért. Vezetésével Budaörs