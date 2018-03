Megint nevetséges helyzetbe hozta a muszlimbarát Vona Gábort egy müezzin

Vona Gábor orosházi fórumán ismét visszaköszöntek az arab kapcsolatok. Müezzin énekelt, muszlimok kezdték el árulni portékáikat. Nagy kár, mert az iszlámot dicsőítő pártvezér éppen kezdett belemelegedni a fideszezésbe. Úgy megzavarodott, hogy ehelyett európai ügyészségezett, húsz másodpercen belül ötször.

Egészen kezdett belemelegedni Vona Gábor a már védjegyének számító orbánviktorozásba orosházi utcafórumán, amikor váratlanul ismét elkezdett egy müezzin énekelni – látható azon a videón, amit a csalódott jobbikosok által kezelt Vadhajtások.com nevű Facebook-oldal tett közzé. Az iszlámot dicsőítő pártvezér kicsit megakadt mondandójában, amit jól mutat, hogy nagyságrendileg ötször sikerült elmondani 20 másodperc alatt, hogy Európai Ügyészség. Innentől kezdve nem volt megállás, felbukkantak a régi haverok burkában, és elkezdték árulni portékáikat, egész pontosan az imaszőnyegeiket, pedig nem igazán most kellett volna. A Jobbik-rajongói nem is vették túl jó néven a megjelenésüket, és a mostanában toleranciát hirdető párt irányvonalával ellentétben elkezdték lökdösni a messziről jött arabokat. Itt lehet megnézni, hogy változott arab fórummá az egykori radikális párt rendezvénye:

Nem ez volt az első alkalom, amikor megszólalt a müezzin, amikor nem kellett volna. Februárban Vona éppen ismertette pártjának választási anyagát, amikor váratlanul felcsendült az ének:

Az arab kapcsolatok visszaköszöntek a pártelnök makói fórumán. Vona miután végre ismét jól kiszidta magát, egy olyan Volkswagen kisbuszba szállt be, aminek hátuljára - úgy tudjuk, a pártelnökben csalódott jobbikosok - Allahu Akbar feliratot ragasztott. A videóban az slusszpoén, hogy Vona a kisbusz mögött megy el, úgy száll be, a felvételen látni, hogy rá is néz a feliratra. De nem mer semmit csinálni, hanem megy tovább, és úgy próbál tenni, mintha mi sem történt volna.