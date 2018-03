Budai Gyula: Czeglédy fizethette az MSZP 2014-es kampányát

Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő a Figyelőnek adott interjút néhány napja, amelyben azt állítja, hogy Czeglédy Csaba, a többmilliárdos költségvetési csalással gyanúsított baloldali ügyvéd finanszírozta az MSZP 2014-es kampányát, amelynek érdekében pénzt adott át Kunhalmi Ágnesnek, az MSZP fővárosi elnökének. Budai szerint Czeglédy Csaba kezelhette az MSZP-s és DK-s kampánypénzeket is. Azért is ragaszkodnak két kézzel mindkét párt tagjai az egykori ügyvédjükhöz, mivel fontos, hogy ne tálaljon ki a két párt körüli sötét ügyekről az ügyvéd.

A fideszes képviselő azt mondta a Figyelőnek, hogy alá tudja állításait támasztani, vállalja az erős kijelentései következményeit is. Budai felhívta a figyelmet arra is, hogy Czeglédy ideiglenes szabadulása után első útja Gyurcsány Ferenchez vezetett, valamint arra is, hogy Czeglédy tárgyalásán Gyurcsány, felesége Dobrev Klára és a teljes DK-s vezérkar jelen volt.

Az erős kiállás Czeglédy mellett arra utalhat Budai szerint, hogy a baloldali ügyvéd számos terhelő információt tudhat és Gyurcsányék érdeke, hogy Czeglédy hallgasson, különben nagy bajba kerülhetnének.

Budai szerint az sem véletlen, hogy a Szabadság téri tüntetésen jelen volt Kunhalmi Ágnes is, hiszen – Budai szerint – ő volt aki átvette a 2014-es kampánypénzt Czeglédy-től.

Czeglédy gyanús cégügyei 2011-ben kezdődtek. Ettől az évtől kezdve Czeglédy nem fizetett be 6,3 milliárd forint adót a költségvetésbe. Az ügyvéd feladata tehát vélhetően a kampánypénz előteremtése volt. Most pedig a baloldalnak ki kell állnia Czeglédy mellett, máskülönben a szombathelyi "táskás emberük" kitálalhat.

Viszont azt is látni kell, hogy az ügy szereplőit megfenyegették, ezért halad lassan a nyomozás. Budai szerint szükséges lenne egy tanúvédelmi program, hogy biztonságot nyújtsanak a tanúknak.

Budai beszámol arról is, hogy Czeglédy a gyanú szerint köztörvényes bűncselekményeket követett el – bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalást - , így egy köztörvényes bűnözőről van szó, akit már 2002-ben egy hasonló, iskolaszövetkezetes ügyben jogerősen elítélt a bíróság, akkor felfüggesztett börtönt kapott. Ez az ember tehát nem egy ma született bárány, hanem egy bűnismétlő bűnöző - mondta Budai.

A Fideszes képviselő szerint Czeglédy Csabának két választása van, vagy hazudozik, áldozatnak állítja be magát, s beszáll a kampányba, vagy kiteríti a kártyáit, s vele bukik Gyurcsány és az MSZP is. Idáig az első megoldást választotta, ezért próbálja az Elios ügyet is tematizálni.