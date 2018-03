Fidesz: Szervezett választási korrupció zajlik a Jobbiknál

A Fidesz szerint egyértelmű, hogy szervezett választási korrupció zajlik a Jobbiknál.

Budai Gyula, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője azt mondta: a Jobbik Simicska pénzén vásárolja meg az embereket és a különböző pártokat, hogy visszalépjenek a Jobbik javára.

A Jobbik nemcsak Kiskunhalason ajánlott pénzt az LMP-s jelöltnek a visszalépésért, ugyanez történt a balatonfüredi választókerületben is - közölte.

Sőt - folytatta Budai Gyula -, a Független Kisgazdapárt jelöltjei is pénzért léptek vissza a Jobbik javára.A Jobbik a Független Kisgazdapárt valamennyi költségét átvállalja, ha a kisgazdajelöltek visszalépnek a Jobbik javára, erről megállapodás is született, és 13 kisgazdajelölt visszalépése a héten meg is történt - mondta a Fidesz képviselője.

A kormánypárt szerint az, hogy a Jobbik Simicska pénzén vesztegeti és vásárolja meg a jelölteket és a pártokat, nemcsak a választás rendje elleni bűncselekmény, hanem szervezett választási korrupcióról lehet szó a Jobbiknál. Ezért a Fidesz megteszi a szükséges jogi lépéseket - közölte Budai Gyula.