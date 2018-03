Volt jobbikosok egy fél disznófejet vittek a Jobbik orosházi országgyűlési képviselőjelöltjének, Szabó Ervinnek az éppen zajló orosházi képviselő-testületi ülés során, számolt be erről a BEOL. Bár Szabó épp nem volt jelen, de mégis letették a fél disznófejet a másik jelenlévő Jobbikos Lénárt Zoltán asztalára. A disznófejjel a volt jobbikos országgyűlési képviselő, Rubi Gergely azt akarta üzenni Szabó Ervinnek a Jobbik önkormányzati képviselőjének, és országgyűlési képviselő-jelöltjének, hogy lépjen vissza a jelöltségtől. Rubi ezt arra tekintettel kérte, mivel állítása szerint olyan ügyészségi dokumentumok kerültek a birtokába amelyek szerint a képviselő-jelölt Szabó Ervin ügyvédként bűncselekményt követett el.

Rubi ezt korábban Vona Gábor szemére is vetette egy pétervásári fórumon és lemondásra szólította fel az azóta számos másik korrupciós ügybe is keveredett párt elnökét.

A Rubi által megemlített ügy kapcsán korábban az orosházi Fidesz is felszólította Szabót, hogy számoljon el a múltjával, mivel az orosháziaknak jogában áll tudni az igazságot – írták közleményükben.

Bár Rubi dokumentumai nem ismertek az Origo előtt, azonban az mégis kijelenthető, hogy mióta Simicska bekebelezte az egykor még radikális jobboldali pártot, azóta egyre több a korrupciós ügy Vonákék körül.

Farkas Gergelynél bukott ki először az amúgy országos botrány

Mint ismeretes, és arról először az Origo számolt be: a jobbikos Farkas Gergely kiskunhalasi képviselőjelöltje 600 ezer forintot ajánlott fel az ellenfelének, Midi Melánia LMP-s jelöltnek arra az esetre, ha visszalép a javára a jelöltségtől.

Ezt követően kiderült az is, hogy nem egyedi esetről van szó. Országszerte pénzzel gyakorolnak nyomást a jobbikosok a többi jelöltre. A korrupciós pénzt Simicska Lajos biztosítja, a pártba pedig Szabó Gábor pártigazgató személyesen hordja a bukott oligarcha pénzét. Simicskától viszik a pénzt, egy-egy forduló alkalmával a Ripost információi szerint 150 millió forintot hordanak el.

A Jobbik mindent tagadni próbál, de az Origo birtokába jutott fotók is igazolják a jobbikos forrásainkból származó információt.

Az Origo által nyilvánosságra hozott képen Szabó Gábor pártigazgató Simicska Lajos irodájából távozik Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatójának társaságában egy táskával, amelyben az oligarchától származó vesztegetési pénz van.

Az Origo információi szerint ugyanis Szabó Gábor Simicska táskahordozója, Szabó a kapcsolat Simicska pénzéhez.

Az Origo úgy értesült, rajta keresztül jutnak el a vesztegetésre és egyéb másra szánt korrupciós feketepénzek a Jobbik képviselőjelöltjeihez. Ahogyan egy jobbikos informátorunk korábban fogalmazott, ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban".

A Jobbik éppen a Simicska-Indexnek elismerte a kétségtelen tényt: Simicska és Szabó "egyeztetnek"

Nos, ahogy arról is beszámoltunk, hogy az általunk nyilvánosságra hozott, a Simicska-Jobbik egyeztetést lebuktató kép után a Jobbik nem tudott tovább tagadni, és elismerte éppen a Simicska-féle Indexnek, hogy Szabó Gábor pártigazgató és Schön Péter gazdasági igazgató egyeztettek a Jobbikkal szerződéses kapcsolatban álló plakátcégek vezetőivel. Azaz, Simicska Lajossal.

Így nyilatkoztak a találkozóról: "Szabó Gábor és Schön Péter a Jobbik közterületi kampányával kapcsolatos ügyekben tárgyalt és egyeztetett a párttal szerződéses kapcsolatban álló plakátcégek vezetőivel abban az épületben."



Ezt tekinthetjük részleges beismerő vallomásnak is. Kérdés: Vajon mire kellett a Szabó kezében lévő bőrönd.

Szabó a "családcentrikus" táskás ember: apját is helyzetbe hozta

Arról is írtunk, hogy Szabó Vona legfőbb bizalmasa a Jobbikban, és minden mocskos ügy az ő kezén megy keresztül.

Szabó azonban nemcsak a pártpénzekkel "ügyeskedik", és intézi a baloldali jelöltek megkenését, hanem a családjáról is gondoskodik, hiszen édesapját, Szabó Györgyöt is beprotezsálta a párt közelébe, valamint az egyébként autószerelő Szabó Györgytől egy nélkülözhetetlen tanulmányt rendelt a Jobbik-frakció a hazai temetők helyzetéről több mint 600 ezer forintért.

Az FKGP jelöltjeit is megkörnyékezték a jobbikosok a csúszópénzek ígéretével

Arról is írtunk, hogy Vonának és az oligarcha mentorának, Simicskának a gátlástalansága olyannyira nem ismer határokat, hogy már nemcsak az LMP-t, hanem a Független Kisgazdapártot is megkörnyékezték a Jobbiktól, hogy visszaléptessék jelöltjeiket a jobbikosok javára. Erről a Tényeknek Paulina László a párt alelnöke számolt be. Vonáék egy olyan megállapodást kívántak aláíratni az FKGP-vel, miszerint a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ad majd a kisgazdáknak a visszalépésekért cserébe: Vonáék állnák az FKGP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák.

Néhány napja a Mandiner alapján az Origo is közzétette a fentiekben már említett Szabó Gábor és Staudt Gábor valamint Balogh Károly FKGP elnök által aláírt lekenyerező megállapodást.

Belezavarodott a magyarázkodásba Vona Miskolcon

Meg kell említeni azt is, hogy a hétvégén Vona Miskolcra látogatott, ahol, ahogy arról az Origo is beszámolt nem mindenki örült a korrupcióval lebukott párt elnökének és Vonának számos kínos kérdésre is kellett válaszolnia a Jobbik korrupciós botrányával kapcsolatban.

Itt ebben a körzetben is kínálnak-e pénzt más jelölteknek, hogy visszalépjenek?"- tette fel a kérdést a Miskolci Napló munkatársa.

Vona természetesen egy jó porszívóügynök álságos mosolyával próbálta leplezni a zavarodottságát - hiszen meg kellett volna magyaráznia a magyarázhatatlant -, mindent tagadni próbált, és kissé nehézkesen kifejtette, hogy a Jobbik 106 egyéni választókerületet kíván megnyerni.

A riporter nem adta fel, és próbált érdemi választ kisajtolni Vonából Farkas Gergely jobbikos képviselőjelölt ügyében, ahol először kirobbant a Simicska-féle pénzszivattyú:

Hát most ezt mondja, de Kiskunhalason is volt egy felvétel, és azon tisztán elhangzik, hogy 600 ezer forintot kínáltak." Vona természetesen továbbra is tagadott, és arról beszélt, hogy amennyiben ilyen történt, akkor tegyenek feljelentést.

De nem hallotta, az Ön képviselőjelöltje kínált 600 ezer forintot egy másik hölgynek, elismerte ő is." Vona persze érdemi választ nem adott, és a jobbikos Farkas Facebook-oldalán közöltekre hivatkozott, hogy az a válasz. Azaz, hogy csak „viccelt" Farkas, mikor a hangfelvétel tanúsága szerint megpróbálta megvesztegetni az LMP-s vetélytársát.

Ezt a viccet, úgy nevezik, hogy vesztegetés gyanúja. Így bár pontosan nem tudjuk, hogy mit tartalmaznak Rubi Gergely ügyészségi dokumentumai, de nem lennénk meglepődve, az elmúlt hetek eseményeire visszatekintve, ha egy újabb korrupciós ügy kerülne terítékre, tekintettel a Simicskával összehozott, a baloldali jelöltek lekenyerezésére irányuló vesztegetés-gyanús ügyekre , és arra, hogy az oligarcha szereti az „ügyeskedő" embereket. Nem lenne meglepő, hogy Orosházán is egy ilyen ügyeskedő jelöltet támogatnának.