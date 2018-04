Az elzavart rendező, Gulyás Márton kiadta Soros utasításait

Gulyás Márton, a Közös Ország nevű sorosista szervezet ellenzéki aktivistája, illetve a nagy ellenzéki horrorkoalíció egyik fő táplálója, hasonlóan az általa támogatott pártok vezetőihez, csúfosat bukott vasárnap. Azonban ellentétben számos baloldali és jobbikos politikussal, akik az elmúlt három napban nagyívben kerülték a nyilvánosságot, Gulyás - mivel ennyi esze van - azonnal elrohant Kálmán Olga kunyhójába értékelni a csúfos ellenzéki buktát. Vagyis a senki által meg nem választott, Soros által telepénzelt provokátor semmiből sem tanul, ott folytatja, ahol korábban abbahagyta: mutogatja magát, és meg akarja találni a „gonosz, antidemokratikus Orbán-rendszer" hatalmas győzelmének ellenszérumát. Ahogy az interjúból kiderül: nem sok sikerrel. Minden maradt a régiben. Gulyás Márton - ahogy egy néhány héttel korábbi írásunkban részletesen elmeséltük - egész életét végigkíséri egyrészt az állandó kudarc, másrészt a görcsös küzdelem az érvényesülésért, a sikerért, a szereplésért. Sorosnak pontosan ilyen emberekre van szüksége. Őket könnyen lehet manipulálni, mozgatni, irányítani.

Gulyás szokásos hosszas körmondatokban megint bölcselkedett a Simicska tévében, azaz hogy szerinte megszűnt az ellenzék, és egypártrendszer van Magyarországon. Elmondta azt is, hogy szerinte, aki felelős ellenzéki politikus, az nem veszi fel a mandátumát. Mert ő persze megmondhatja az ellenzéki politikusoknak, hogy mit csináljanak.

Emellett persze beszámolt arról is, hogy szerinte a Fidesz antidemokratikusan szerezte a hatalmát, és szép kis ellentmondásba került, mert közben azt viszont elismerte, hogy a többség vasárnap egyébként a Fideszre szavazott.

Az óriási többség, tegyük hozzá. Hatalmas részvétel mellett, harmadszor kétharmad. Ez a valóság.

El kell árulnunk Gulyás Mártonnak, hogy ez az általa hőn magasztalt és állandóan féltett demokrácia lényege: Azaz bármennyire is fáj a magafajta sorosista ügynököknek, a demokráciában mindig az győz, aki a legtöbb szavazatot kapja. És nem az, akit Gulyás és gazdája, Soros kijelöl. És szerencsére olyan jó állapotban van a magyar demokrácia, hogy nem sikerült elérni azt, amit Macedóniában és Ukrajnában, viszont sikerült az általa képviselt bevándorláspárti spekulánsnak. Azaz kormányválságot, majd teljes káoszt előidézni, hogy aztán a saját bábkormányát és döntéshozóit ültesse a vezetők helyére. Magyarország jól döntött, még ha ez Sorosnak és a nyílttársadalom-szekta híveinek nem is tetszik.

Ugyanis bármennyire is azt gondolta a magyar ellenzék élén a Gulyás Márton nevű, senki által meg nem választott "fogadatlan prókátorral", de a magyar választópolgárok nem hülyék. Pontosan látják, hogy mit művelt Nyugat-Európával a Soros-terv, és pontosan jól tudják azt is, hogy az ellenzék álságos demokráciaféltése mögött semmi más nem húzódott – ahogy Gulyás mostani mondatai mögött sem -, mint egy tucat alkalmatlan, bukott pártvezér pénzért és hatalomért történő szövetségre lépése. És mindenközben mögöttük megjelent a Gazda, Soros árnyéka, akinek helyi kitartottjai mindent megtettek a nemzeti kormány megbuktatása érdekében, és egy – a Gulyás által is támogatott – horrorkoalíció összehozása érdekében.

És bár Gulyás nevetséges módon antidemokratikusnak nevezte a Fidesz hatalmon maradását, azonban felhívjuk a szíves figyelmét arra a lényeges körülményre, hogy a választáson 5 és félmillió ember, tehát a választópolgárok közel 70 %-a vett részt,így ahogy azt már sokan elmondták, a mostani Országgyűlés az egyik legnagyobb felhatalmazással, legitimációval rendelkezik majd. Mi, ha nem ez a legfőbb jellemvonása egy erős demokráciának?

Ezek után a bukott ellenzék és Gulyás Márton folytatva a már csúfosan leszerepelt álságos demokráciaféltő taktikát, rezzenéstelen arccal mondja azt Kálmán Olgának, hogy ne vegyék fel az ellenzéki politikusok a mandátumukat, mivel a Parlamentben a legelemibb tekintetben sem demokratikus munka folyik majd, ami a parlamenti döntéshozatalt illeti. (Zárójelben jegyezzük meg, mert jellemzi, hogy milyen erkölcsi állapotban van az ellenzék: az egyébként mulatságosan alacsony nézettségű műsor vezetője, a havonta négymillió forintot kapó Kálmán Olga vigyorogva jelentette be élő adásban, hogy az ő fizetését nem csökkentette Simicska Lajos.)

Lényegében tehát azt mondja, hogy a választópolgárok által nagyarányú felhatalmazottságával rendelkező Országgyűlés, és a 2/3-os támogatottságú kormánypárt munkája nem lesz demokratikus. Mondja ezt úgy, hogy még fel sem állt az új kormány, és egyetlen döntést sem hozott.

Mindent értünk. Addig demokratikus egy Országgyűlés és egy kormány a sorosista Gulyás Marci szerint, amíg annak összetételét Gyuri bácsi határozza meg, és annak minimum a fele a spekuláns tenyeréből eszik.

Ahogy korábban többször megírtuk, nem véletlen, hogy Soros egy ilyen típusú embert mozgatott, mint Gulyás. Sikertelen rendezőhallgató, a Színház- és Filmművészeti Főiskoláról hamar kibukott, gyorsan elzavarták. Utána Schilling Árpád Krétakör Színháza körül legyeskedett. Később megtámadta a Magyar Művészeti Akadémia ülését, ott csinált botrányt. A sikertelen rendezőhallgató gyűlölete akkor érződött leginkább, amikor megzavarta a nagy balettművész, Markó Iván Az ember tragédiája premierjét.

Hogy Soros mennyire az ilyen típusú emberekkel szeret dolgozni - olyan, aki egyszerre sikertelen, kudarcot kudarcra halmozó és persze szereplésmániás -, bizonyítja a francia Gulyás Márton szerepvállalása is. A francia Gulyás Márton portréját hamarosan bemutatjuk.