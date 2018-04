Ennél rosszabbul időzített tüntetés nem létezik a Földön

Soros György hazai hálózatának nem kellett sok idő, és máris összeverbuválta a legújabb, ki tudja hányadik demokráciféltő összejövetelt. Egy óriási probléma volt vele: ennél rosszabbul időzített tüntetést képtelenség összehozni, Soroséknál azonban nincs olyan, hogy lehetetlen. A mi vagyunk a többséget ordibáló tömegről ismét kiderült, hogy sohasem voltak ők a többség. Ez egy cseppet sem zavarta a tömegből kiváló ifjú sörös, boros és cigis demokratákat, akik sörblokád alá vették az Oktogont. Tökéletes pillanatkép az ellenzék lélekállapotáról.

Tegnap tartották a legújabb demokráciamentő tüntetést Budapesten, amin Magyarország csúcskategóriás demokratái teljes valójukban megmutatták magukat. Az eseménnyel több cikkben is foglalkoztunk. Beszámoltunk róla, hogy a vonuláson megjelent az összes létező bukott pártvezér, mintegy levezetésként. A demonstrálók együtt masírozhattak Bajnai Gordonnal, Gyurcsány Ferenccel, Vona Gáborral és természetesen Juhász Péterrel. Utóbbi azzal vitt egy kis színt a panelmegmozdulásba, hogy egy fehér színű papírdobozzal tarhált egy kis lóvét pártja, illetve főként saját maga számára – szigorúan a demokráciaféltés jegyében. Egy másik cikkünkben pedig arról írtunk, hogy ez tulajdonképpen a demokrácia elleni tüntetés volt. Demeter Szilárd író úgy fogalmazott, hogy ti most a tüntetésetekkel azt állítjátok, hogy csak az demokratikus választás, amit ti nyertek meg. Na, ezt hívják diktatúrának. És ez a nihilizmus diktatúrája. Túl sok hozzátennivaló tehát nem maradt a dologhoz. Egy valamit ennek ellenére fontos lehet kiemelni: ennél pancserebb, rosszul időzítettebb tüntetést egész egyszerűen képtelenség lett volna meghirdetni. Soroséknak még ez is összejött. Nem elég, hogy forradalommal, utcai zavargásokkal fenyegetőztek, olyan időpontban demokráciaféltetettek, amin majdnem az egész ország rajtuk röhögött. A tiltakozók magabiztosan úgy határozták meg magukat, hogy „mi vagyunk a többség", meghirdették az akciójukat, miután a kormánypártok óriási részvétel mellett kétharmados győzelmet értek el a választáson. Ez egy pillanatig sem zavarta meg Gulyás Balázs népvezér-aktivistát, aki új választást követelt, mert, hogy ők a többség. A rommá vált ellenzék a többség. Logikus.

Persze, tehetnék, hogy elfogadják a választás végeredményét, és nem csinálnak hülyét magukból. Ismerve a hazai ellenzéket, erre nem sok esély mutatkozik. Rogán Antal is hasonlóan látja a történteket, szerinte a szombati tüntetés nem magánkezdeményezésből, hanem a Soros-hálózat szervezésében és Soros György pénzéből jött létre, mert valójában ő az, aki nem tudja elfogadni a múlt heti választás eredményét. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter politikai bolhacirkusznak nevezte a tiltakozásokat.

Sör, bor, cigi, és maszk

Miután lement az előadás a tömegből kiváltak a sörösök, borosok és cigisek. A kicsit megfáradt fiatalok kieresztve az aznapi gőzt, megszállták az Oktogont, és felhőtlen demokrata mulatságot kerítettek. A környéken lakók legnagyobb örömére sokáig bömbölt a hangszórókból a rock, a techno, és az egyéb stílusú zene. A dzsembori szellemiségébe bőven belefért egy kis hányáscsóva, ezen a festményen egy ifjú demokrata dobta ki a taccsot, kérdés, hogy miért:

De, hogy nem volt eredménytelen a tegnapi nap, azt ez a kép is tökéletesen illusztrálja:

A tömegközlekedést azért sikerült megbénítaniuk:

Megírtuk, hogy a hatályban lévő jogszabályi rendelkezések ellenére kifejezetten sokan maszkban tüntettek.