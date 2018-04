A Ripost számolt be arról, hogy a szombati függetlennek beállított tüntetés egyik főkolomposa nem más mint az MSZP-s Gurmai Zita fia Gulyás Balázs. Gulyás olyannyira nem független, hogy a Ripost információi szerint a mai napig az MSZP-s pártkasszából fizetik a telefonálásait. Sőt a hétvégi rendezvény költségeit és technikáját is, a színpadtól a hangosításig az MSZP-közeli cégek állták és valósították meg. De Gulyás más szálakon is köthető a bukott baloldalhoz, hiszen maga is MSZP-tag volt, sőt a Pesti Srácok korábban arról is beszámolt, hogy Gulyás kezében összpontosult az MSZP úgynevezett Web2-es kommunikációja, szervezése, irányítása. Ebbe a kommunikációba különböző, a párttól látszólag „független" közösségi oldalak, csoportok, blogok tartoznak, amelyeket elvileg civil közösségek hívtak életre. Gulyásnak hozzáférése volt többek közt a MILLA Facebook-oldalához is, amely szervezés mögött szintén ott állt a spekuláns Soros György támogatása is. Hát ilyenek ezek a független forradalmárok.