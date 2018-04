Folytatódik az összeomlás: csoportos leépítés Simicska Hír TV-jében

Hatalmas leépítés lesz a Simicska Lajos által a Jobbik szolgálatába állított Hír TV-nél. Erről a csatorna adott ki közleményt.

A közleményben azt írják: „az intézkedés a társaság több területét érinti, beleértve a menedzsmentet is." Azt is hozzáteszik: a csatorna „a jelenlegi médiapiaci körülmények között", a „hosszú távú, hatékony működésének fenntartása érdekében" döntött a csoportos létszámleépítésről. A közleményt Simicska internetes portálja, az Index ismertette. Arról, hogy a leépítés hány embert érint, nem szól a közlemény, Simicska lapja 30-40 emberről ír, ez azonban valószínűleg visszafogott becslés, ennél jóval több is lehet.

Simicska Lajos a hatalmas választási bukás után múlt kedden már bezáratta a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót, bejelentette, hogy a Heti Válasznak új kiadót kell keresnie és azt is lehetett tudni, hogy a Hír TV-t sem tudja sokáig üzemeltetni.

A Hír TV-ben információink szerint azt beszélik, hogy Kálmán Olga napjai is meg vannak számlálva a csatornánál. A Simicska utasításait mindig készségesen teljesítő lakájműsorvezető múlt héten gyomorforgató módon dicsekedett azzal, hogy nem csökkentették a közismerten kirívóan magas, havi négymilliós fizetését. Mindezt egy olyan napon érezte fontosnak közölni nyilvánosan, amikor néhány órával korábban összeomlott a Simicska-médiabirodalom, és így száznál is több kollégája vált munkanélkülivé.