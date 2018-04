Juhász Péter és az Együtt Facebook-oldala tarháló fórummá alakult át

Egészen elképesztő méreteket öltött a kéregetés a politikus és pártjának közösségi oldalán, miután Juhász Péter elindította minden idők tarhálását. Több mint gyanús azonban, hogy sajtóértesülések szerint elképesztő összegek érkeznek a valós társadalmi támogatottsággal nem rendelkező párt számlájára. Összehasonlításképpen: az ÁSZ-büntetést követően a Jobbiknak több mint két hét kellett 100 millió forint összegyűjtésére, az Együttnek erre elég volt bő egy hét. Felmerül a kérdés: honnan van a pénz?

Sok mindent fel lehet róni Juhász Péternek az alpári politizálástól kezdve élettársának bántalmazásáig, egy dolgot viszont nem lehet elvitatni tőle: az elmúlt napokban új dimenzióba helyezte a magyarországi tarhálási viszonyokat. A szűk piacról erősen kiszorulóban vannak a punkok és hajléktalanok, és a résbe benyomult az Együtt bukott vezetője a kis fehér dobozával. Az egész onnan indult, hogy az agresszív, nagyhangú minipárt a várakozásoknak megfelelően nem érte el az egy százalékot az április 8-ai választáson, ennek viszont az volt a következménye, az ötfős elnökségnek vissza kell fizetnie a mintegy 190 millió forintos kampánytámogatást. A helyzet tehát adott volt, a lehetőségek szűkösek, így a korábban többször is kéregető Juhász Péter az ország történetének egyik legnagyobbszabású tarhálási akciójába kezdett. Ennek egyik csúcspontja az volt, amikor képes volt a „demokrácia végóráiban" megjelenni egy fehér dobozzal és a szombati tüntetésen fel-alá járkálva gyűjteni az adományokat. Bravúros, mesteri teljesítmény volt részéről, egészen kiváló ütemérzékkel. Az asszonyverésben is otthonosan mozgó ex-pártvezér burleszkszerű kéregetését számos kép, festmény, felvétel örökítette meg, megőrizve az utókornak. Ez a kiindulópont:

Ez pedig az újraértelmezett verzió: a néni, aki csak azzal a szigorú kikötéssel támogatja Juhászt, ha nem kábítóra veri el a pénzt.

Ha egy üzlet beindul

Ha egy üzlet beindul, annak beláthatatlan, kezelhetetlen következményei lehetnek. Így volt ez ebben az esetben is, egész egyszerűen olyan méreteket öltött a Juhász által beindított tarhálás, hogy az rászabadult a politikus és az Együtt közösségi oldalára is. Az elmúlt napokban ezek a felületek átváltoztak egy sajátos Jófogássá, tarháló fórummá, ahol névtelen szimpatizánsok adják-veszik a milliókat, hátbaveregetik egymást és, ami a legfontosabb, javaslatokat tesznek, hogyan kellene megmenteni a pártot. Itt egy jószándékű kéregető bedobja az első pillantásra is letaglózó ötletet, amire eddig senki nem gondolt: mi lenne, ha azok a pártok dobnák össze a 150 milliót, akiknek a javára Juhász Péterék visszaléptek.

Volt olyan, aki nem csak ötletelt, hanem konkrét felajánlással dicsekedett.

Kontrollálhatatlan lett a folyamat az Együtt közösségi oldalán is, pár nappal a választást követően ellepték a felületet a kéregető politikusok. Ugyebár, ilyenkor egy normális pártban kiértékelik a választást, számokkal magyarázzák a bizonyítványt, jobb esetben levonják a konzekvenciákat, számot vetnek az elmúlt időszak politikájában. Nem úgy Juhászéknál, ahol ömlenek a tarháló, pénzért sóvárgó posztok. Itt például maga a bukott pártvezető intéz beszédet a magyar néphez, ezúttal fehér doboz nélkül:

Vona Gábor után szabadon még egy fekete cicát is bevet a siker érdekében:

Dől a pénz a választáson leszerepelt Együtt számlájára

Ha azonban egy pillanatra eltekintünk a felszíntől, akkor könnyen észrevehető, hogy a társadalmi támogatottsággal minimálisan rendelkező párt bevételei meglehetősen gyanúsan növekednek. Nem árt segítségül hívni a matematika tudományát: a párt 0,66 százalékot ért el, 37 561 szavazatot kapott, 150 millió forintot kapott. Gyors fejszámolással kideríthető, hogy akkor lenne meg a teljes összeg, ha a párt VALEMENNYI szavazója eleget tenne Juhászék felszólításának, és közel 4000 ezer forintot bedobna a fehér dobozba. Ez nyilvánvalóan képtelenség.

Honnan dől a lé Juhász Péterék számláira? – tette fel a kérdést a 888.hu is. Masszív adóelkerülés lehet, hogy az öt elnökségi tag Facebook-oldalán feltüntetésre kerültek a számlaszámaik, mondván: aki nagyobb összeget szeretne adományozni a párt számára, az az összeg szétosztásával mentesül bizonyos adózási szempontok alól. A lap kiszámolta, hogy az Együtt politikusainak számláira elképesztő mértékben érkeznek pénzösszegek: 16 millió forint/nap.

Csak nem arról van szó, hogy tisztázatlan, netán külföldi anyagi háttérrel rendelkezik Juhász Péterék pártja? – teszi fel a portál a jogos kérdést.

A Jobbik nem volt ilyen sikeres a kéregetésben

Ismert, január 8-án döntött az Állami Számvevőszék arról, hogy 331,5 millió forintra megbünteti a Jobbikot. Napokkal később bejelentették, hogy "adománygyűjtésbe" kezd a párt. Január 16-ig 6503 ember küldött támogatást a pártnak. A gyűjtés során addig összesen 101 239 783 millió forint gyűlt össze.

Az Együttnek elég volt bő egy hét a 100 millió forintos határ átlépésére, jelenleg 111 millió forintnál tartanak, legalábbis ezt állította Juhász Péter egyik Facebook-videójában.

Az Együtt 0,66 százalékot, a Jobbik 19,19 százalékot ért el a választáson.