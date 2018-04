Úgy tűnik, hogy Hollandiában is kezd kifulladni az erőszakos érzékenyítés. Bár mindent megtesz a liberális holland kormány - ahogy Nyugat-Európa más országainak kormányai is - hogy erővel lenyomják az őshonos állampolgárok torkán a tömeges bevándorlást, illetve elfogadtassák velük az elfogadhatatlant, hogy a más kultúrából érkező migránsok bizony sokszor erőszakosak, és a női nemre is másképp tekintenek, mint Hollandiában, mégis úgy tűnik, hogy a holland nők megdühödtek. A legújabb „érzékenyítő" kurzusra reagálva olyan pólót kezdtek terjeszteni, amelyen az szerepel: „Nekünk nem kell terápia, inkább elköltözünk Magyarországra."