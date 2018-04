Volner János, a párt alelnöke és Novák Előd, a párt egykori parlamenti képviselője szabadult el Facebook-on, nem rejtették véka alá, mit gondolnak Vona Gáborról és a néppártosodási politikájáról. Utóbbi azt írta, hogy holnap szavaz a Jobbik kongresszusa a társelnöki-elnökhelyettesi szisztémáról. Forrnak az indulatok a pártban.

Korábban megírtuk, hogy a Jobbik elnöksége a Sneider Tamás-Gyöngyösi Márton szuperpárost ajánlotta Vona Gábor utódjául a párt kongresszusának. A választás kétségkívül erős, hiszen mégiscsak egy egykori szkinhedről és egy zsidókat listázni szándékozó politikusról van szó. Előnyükre szolgál, hogy varázsütésre ők lettek a párt kiemelten européer arcai, ráadásul mindketten a bukott pártelnök emberei. Közben a radikálisok Toroczkai László vezetésével erőteljes szervezkedésbe kezdtek, az ásotthalmi polgármester több alkalommal megerősítette, elindul a pártelnöki székért, ráadásul sajtóinformációk szerint egyre többen támogatják. Mivel a párt alapszabálya nem rendelkezik a társelnöki szisztémáról, ezért a kérdésben kongresszust kell összehívni – a tisztújítást megelőzően. Sajtóértesülések szerint nem aratott osztatlan sikert a Jobbik vezetésének társelnökségre tett javaslata, a regionális igazgatók közül többen nem értenek egyet az új rendszer bevezetésével, ráadásul a mezei párttagok sem igazán lelkesednek érte.

Novák Előd Vona politikájáról: „ne folytassuk a kudarcos utat"

Így van ezzel Novák Előd, a párt korábbi alelnöke, akit személyesen Vona Gábor hajtott el a Jobbik vezetőségéből a 2016-os kongresszust megelőzően. Közösségi oldalán egy remekbeszabott bejegyzéssel jelentkezett, amely a következő dilemmát boncolgatta: „vajon a pártkapcsolat vagy a párkapcsolat igényel nagyobb erőfeszítéseket az emberektől?" Természetesen az írás villámgyorsan átcsapott belpolitikai üzenetbe, a következők voltak a legfontosabb gondolatok:

Mivel hűséges típus, nem akar új pártot csinálni. Meggyőződése, hogy inkább őszintén, bátran szembe kell nézni a hibákkal, nem pedig „mindent külső okokra fogva folytatni a kudarcosnak bizonyult utat"

Holnap küldöttként a Jobbik kongresszusán el fogja utasítani a társelnöki-elnökhelyettesi szisztémát

Helyette azt támogatja, hogy a Jobbiknak legyen „egy erőt sugárzó vezetője."

Mit is jelent ez?

Novák ismét kőkeményen beleszállt Vona Gáborba és politikájának, kudarcosnak nevezve azt.

Úgy látja, hogy a párt jelenlegi vezetői a választási kudarcot kizárólag külső okokkal magyarázzák, ahelyett, hogy őszintén szembenéznének az elmúlt időszak hibáival.

Holnap lesz a Jobbik első számú kongresszusa, ahol a társelnöki/elnökhelyettesi rendszerről fognak szavazni. Ezt Novák egyértelműen elutasítja.

De, ami a legfontosabb, hogy azt írja: „(ezzel a módszerrel – szerk. ) menthető meg egy pár(t)." Ezzel Novák pedig lebegtethette a pártszakadást is. A Pesti Srácoknak nyilatkozott Budaházy György, a radikális jobboldal egyik arca, aki szintén elejtett egy érdekes megjegyzést: „párttisztséget nem vállalok, párttag nem leszek. Egyebekben pedig nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, mi lesz Toroczkaival. Ez a jövő zenéje."

Volner: „A néppártiság egy keret, amit meg kell tölteni tartalommal"

Csatlakozott a sejtelmes jobbikos megjegyzések sorához Volner János alelnök és jelenlegi frakcióvezető is. Tegnap Toroczkai László közösségi oldalán tette egyértelművé, hogy elnökké választása esetén Volnert látná szívesen a frakcióvezetőként, ami azért furcsa, mert korábban Volner kitáncolt mögüle. Ismert, Volner közel sem számított Vona Gábor emberének, személye a radikálisok körében is elfogadható. Ismert, a Magyar Gárda alapítójaként korábban jó kapcsolatot ápolt a radikális Betyársereggel, és sokan úgy tartják, Toroczkai mellett ő az az elnökségben, aki még nem adta fel az egykori nemzeti radikális elveket. Vona Gáborral való konfliktusát jól mutatja, hogy a választás előtt kiszorították a jobbikos médiabirodalom egyik kulcspozíciójából. Volner ismét egy meglehetősen érdekes bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Az áprilisi választási eredmény minden, Magyarország iránt felelősséget érző ellenzéki politikust újratervezésre késztet. Minket, jobbikosokat is. – így kezdte írását a politikus. Aztán finoman kritizálta Vona Gábort, szerinte a néppártiság egy keret, amit meg kell tölteni tartalommal:

Vona Gábor kezdte el a néppárti utat járni, de már azt is tudjuk, nem ő fog minket végigvezetni rajta. A néppártiság egy keret, amit meg kell tölteni tartalommal.

A bukott pártelnök és politikája nem maradt további kritika nélkül a bejegyzésben. Volner szerint meg kell haladnia a Jobbiknak Vona Gábor örökségét, és újra kell tervezni mindent. Nagyon finoman felszólította a Jobbik korábbi vezetőjét, hogy jó lenne, ha hagyná, hogy „gyermeke boldogabb és eredményesebb lenne, mint ő:

Tovább kell vinnünk, ám közben meg is kell haladnunk Vona Gábor örökségét. Ha nem tesszük, '22-ben ismét csak 20 százalékunk lesz, az ország pedig még reménytelenebb helyzetbe kerül. Gábor sem ezt akarja: úgy tekint a Jobbikra, mint a saját gyermekére. Márpedig egy, a gyermekét szerető szülő mindig azt akarja, hogy a gyermeke boldogabb és eredményesebb legyen, mint ő. Újra kell terveznünk szinte mindent.

Az írásának végén pedig a tőle megszokott módon nagyon finoman, de elutasította a társelnöki-elnökhelyettesi szisztémát, hiszen egy erős néppárti vezetőről értekezett. Minden bizonnyal Toroczkai Lászlóról lehet szó.

Egy erős, a falat is áttörő, néppárti vezetővel képesek leszünk rá!

Jól láthatóan komoly küzdelem zajlik a Vona-pártiak és a radikálisok között nem is annyira a színfalak mögött. A Jobbikot szemmel láthatóan szétfeszítik az ellentétek, több elemző sem tartja kizártnak a pártszakadást.