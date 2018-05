Hat megyére adott ki figyelmeztetést szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Zala és Vas megyében az erős szelet felhőszakadás és jégeső is kísérheti.

Szerdán a kora délutáni óráktól az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében helyenként, a Dunántúlon pedig nagyobb valószínűséggel várható zivatarok kialakulása - írták a veszélyjelzésben.

Este inkább csak a Délnyugat-Dunántúlon és az Alpokalja vidékén lehet zivatarra számítani. A szél viharos, akár 60-75 km/h-s is lehet, illetve akár 15-30 mm csapadék is hullhat. A Dunántúlon néhol jégeső is lehet.

A Dunántúl nyugati felében egy-egy hevesebb zivatarra is van esély, akár 30 mm körüli vagy azt meghaladó csapadékkal, jégesővel és 75 km/h feletti széllökéssel.

Csütörtökön már csak kevés helyen, a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő zivatar.