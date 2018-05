Kocsis Máté lett a Fidesz frakcióvezetője

Egyhangú döntéssel a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjévé választották Kocsis Mátét a nagyobbik kormánypárt megválasztott képviselői a frakció csütörtöki alakuló ülésén - jelentette be a frakcióvezetői posztról leköszönt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.

Közölte azt is, hogy az Országgyűlés elnökének továbbra is Kövér Lászlót, alelnökének Lezsák Sándort és Jakab Istvánt jelöli a Fidesz-frakció, míg a törvényalkotási bizottság elnökének - aki egyben parlamenti alelnök is - Hende Csabát.

A céljok változatlanok, a keresztény kultúra megőrzése, a külső határok védelme, a teljes foglalkoztatottság és a családok támogatása- mondta Kocsis Máté a sajtótájékoztatón.

A "Stop Soros" törvénycsomag parlamenti tárgyalásának folytatását és a migrációellenes alkotmánymódosítás újbóli Országgyűlés elé terjesztését kéri a Fidesz-frakció - jelentette be.

Kocsis Máté közölte továbbá, hogy döntöttek a bizottsági elnöki posztok kormánypárti jelöltjeiről. A külügyi bizottság élére Németh Zsoltot, a gazdasági bizottság elnökének Bánki Eriket, az igazságügyi bizottság elnökének a KDNP-s Vejkey Imrét, a honvédelmi és rendészeti bizottság vezetőjének Kósa Lajost, a nemzeti összetartozás bizottság elnöki posztjára Pánczél Károlyt, a kulturális bizottság élére Pósán Lászlót, az Európa-ügyi bizottság elnökének Hörcsik Richárdot jelölik, a mezőgazdasági bizottságot pedig Font Sándor vezetheti - tájékoztatott.

Kocsis Máté arról is beszámolt, hogy a VIII. kerületi időközi polgármester-választáson - amelyet képviselővé választása miatt kell tartani - Sára Botond alpolgármestert indítják a kormánypártok.