A Fidesz több tiszteletet vár Brüsszeltől a kommunizmus áldozatainak - jelentette ki Deutsch Tamás, a kormánypárt európai parlamenti (EP) képviselője szombaton Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt.

A politikus újságíróknak azt mondta: Megdöbbenésüknek és felháborodásuknak kell hangot adniuk amiatt, hogy az Európai Bizottság elnöke "nyíltan ünnepli a kommunizmus szellemi atyját".

Deutsch Tamás emlékeztetett, hogy Jean-Claude Juncker részt vett a Karl Marx születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.