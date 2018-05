Jégesőbe torkolló égéssorozat lett az esti tüntetés vége

Sűrű programot adtak a hatóságoknak az ellenzéki szimpatizánsok a mai napra: gyakorlatilag óránként igyekeztek megdönteni a kormányt. A dologból - milyen meglepő - nem lett semmi, sőt, legnagyobb sikerükként azt könyvelhették el, hogy egy ritkán látott intenzitású jégeső véget vetett bénázásaiknak. Összeszedtük a legnagyobb ellenzéki égéseket az új Országgyűlés alakuló napján!

Nem fog bekerülni 2018. május 8-a az ellenzéki pártok aranykönyvébe, hiszen amellett, hogy harmadszor is kétharmados parlamenti többséggel alakíthatott kormányt a Fidesz-KDNP pártszövetség, az ellenzéki szimpatizánsok gyakorlatilag végigégték a teljes mai napot.

A "Jogállamot" nevű Facebook csoporttagok találták ki, hogy reggel 6 órakor élőláncot hozzanak létre a Parlament köré. Terveik szerint egy-kétezer embert vártak ma kora reggel a Kossuth Lajos térre, ehelyett alig voltak jelen a kért időpontban több mint ötvenen. A Pesti Srácok számolt be arról, hogy a gyér számú érdeklődő miatt megkezdődött a marakodás, a Jogállamot csoport indította a sort Facebook-bejegyzésében:

Köszönet a bátraknak, akik eljöttek, hogy vásárra vigyék a bőrüket mindazokért, akik bár nem akarták ezt a rendszert, otthon maradtak. És kérdésem költői csupán, egy pusztába kiáltó szó, egy gyásztól fájó jajveszékelés a nemzet halotti torán, melyet ma megülünk... mert, hogy a nemzet, az egykor oly büszke és erős magyar nemzet már halott, ehhez többé kétség nem férhet. Éppen ezért, utoljára, fájdalmamban még felordítok: HOL VOLTATOK???"

Válaszként többen is a szervezők hibájának tudták be a kudarcot, mások szerint zavaró volt, hogy egyszerre több helyen volt több esemény meghirdetve, amelyek nagyjából ugyanarról szóltak, de azért valahol mégsem. A Jogállamot csoport igyekezett tisztázni a helyzetet: azt írták közösségi oldalukon, semmi közük az egyébként általuk is teljesen feleslegesnek tartott Gulyás Balázsék-féle "Mi vagyunk a többség" megmozdulásokhoz. Hozzátették, ha nem lenne mindenki ekkora "fotelforradalmár" és szájhős, akkor különösebb szervezésre sem lett volna szükség. Különösképpen ez sem csillapította le a kedélyeket, záporoztak a finoman szólva is kritikus hozzászólások.

Kevés tüntető, jégeső, lohadó lelkesedés lett az újabb kormányellenes tüntetés vége

Délután viszont a Gulyás Balázs megmosolyogtató nevű Facebook-csoportjáé, a Mi vagyunk a többségé volt a terep, délután hatra hirdették meg harmadik kormányellenes tüntetésüket a Kossuth térre. Hatalmas tömegeket vártak, azonban már a Facebook-visszajelzések alapján borítékolható volt, hogy nem lesz egy sikertörténet megmozdulás, ugyanis csak pár ezer ember ígérte biztosra a részvételét. Ahogy az lenni szokott a virtuális kattintás és a tüntetésen való tényleges megjelenés nem ugyanaz, ebben az esetben is így volt, csupán a kattintók töredéke jelent meg. Ezt még Simicska Lajos Index-e sem tudta letagadni, néhány ezer főről tudósítottak egy órával a rendezvény kezdete után. Egész pontosan úgy fogalmaztak, hogy néhány ezerre duzzadt a létszám. Persze, nem voltak annyian, de ez mindegy is.

Nem vette el Gyurcsány Ferenc kedvét a tüntetéstől a vártnál jóval kevesebb számú érdeklődő, büszkén fotózkodott a szimpatizánsokkal. Számára egy pozitívum egész biztosan van a ma kora estének: elképesztő mennyiségű DK-s lufival lehetett találkozni. A hivatalos programban a következő fellépők szerepeltek:

Hidvégi-B. Attila, a RomNet főszerkesztője,

Lakatos Béla, Ács város polgármestere,

Lukácsi Katalin, Kálmán Olga állandó vendége,

Tarnay Kristóf Ábel, a Szegedi Civil Háló alapítója.

A szervezők részéről Gulyás Balázs, aktivista, Gyetvai Viktor, aktivista.

A beszédek nem tartogattak túl sok újdonságot, az ex-kereszténydemokrata Lukácsi Katalin szokása szerint hevesen bírálta a kormányt, a legkínosabb (már-már Monty Python-szerűen) abszurd jelenetet azonban Gyetvai Viktor aktivista adta elő, aki Martin Luther Kingnek képzelte magát és drámai arcccal ismételgette: van egy álma. Az biztos, hogy nem most fog ez teljesülni, hiszen miután elegáns stílusban megszavaztatta a többnyire idősekből álló közönségét, hogy finom cselekszünk, vagy kussolunk és elmegyünk, közbeszóltak az égiek: rég nem látott jégeső zúdult a tüntetőkre, akik rohanva menekültek valamilyen fedél alá. Miután vége lett a zuhénak, a beszédek abbamaradtak.

Néhányan még ottmaradtak, kiabálni a rendőrök arcába, de aztán ez is elmúlt.