Május 11-től végérvényesen beindul a nyári strandszezon, és megnyit Budapest tengerpartja, Magyarország legnagyobb és legmenőbb strandja, a Lupa-tó, ami a tavaly óta elvégzett számos bővítéssel, újítással, szépítéssel immár Európa legvonzóbb tengerparti strandjaival is simán versenyre kelhet.

A Lupa-tavon találhatunk olcsóbb árfekvésű, de minőségi strandot, az Öböl Strandot, valamint a Prémium Beachet, különböző látogatói csoportokat megcélzó szolgáltatásokkal, családi stranddal, sport beach-csel, a bulizósabb strandolókat a Long Island elnevezésű félsziget vízparti klubjai várják, de lesz VIP rész is bérelhető privát beach-ekkel és Costes Beach Clubbal... és ez még csak egy kis ízelítő.

Pár éve még egy lázálomnak tűnt, hogy Budapestet a tengerparti városok sorában emlegessék, 2017-ben azonban már láthattuk, hogy e fura elképzelésből igencsak formálódik valami.

Aki tavaly megdöbbenve nézte, hogy egy kimerült bányatóból egy tengerparti beach-eket idéző kényelmes, biztonságos és szolgáltatásokban gazdag strandot lehet varázsolni, az idén még jobban meg fog döbbenni, ugyanis hamarosan megnyitja kapuit a Lupa-tó, a korábbaikhoz képest is látványos fejlesztésekkel.

Budapest északi határában egy 100 hektáros területen található a kristálytiszta vizű Lupa-tó, ami ma már Magyarország legnagyobb egybefüggő strandja, minden igényt kielégítve, amit csak el lehet képzelni. A Lupa-tó – mint már tavaly is – két strandból áll, azonban időközben ezek területe megnőtt és már összesen 10.000 fő befogadására képes.

A kisebb, az ún. Öböl Strand, ami 2.500 strandolót tud egyszerre befogadni, árfekvésében olcsóbb, mint a nagyobb területen lévő Prémium Beach, ahol akár 7.500 vendég is elfér. Összesen 2,5 km-nyi strandolható partszakasz, 500 napernyő és 800 napágy várja Budapest határától 2 kilométerre a felhőtlenül pihenni vágyókat.

A Lupa-tó egy komplex élményt kínál a nyári napokon, legyen az csak egy sima, csobbanással összekötött napfürdőzés, közös családi strandolás, de bő választékot találnak a vízi, - és strandportok szerelmesei vagy akár egy csillagfényes vízparti vacsorát is elkölthetünk a Lupa-tó mellett. Ráadásul május 31-ig előszezon áron. És még egy nagyvonalú kedvezménnyel startol a hely, ugyanis az indulástól egy hétig (május 11-18 között) a belépőjegy árát le is fogyaszthatjuk a Lupán.

Az Öböl Strand a tavalyihoz képest nagyot fejlődött, ma már a legjobb fővárosi strandok kínálatával vetekedő szolgáltatásokkal, de természetes vízzel, homokos parttal és sokkal kedvezőbb áron várja a vendégeket.

Prémium Beach - a Kid's Beach-től a Costes Beach Klubig

A Lupa Prémium Beach fehérhomokos, karibi feelinget idéző strandja viszont már nemzetközi mércével mérve is kimagasló szolgáltatásokat nyújt, és az is biztos, hogy széles e hazában nincs hozzá fogható.

Továbbra is népszerűek az ún. privát beachek, azaz bérelhető szeparált luxi egységek a vízparton és a látványvilágot különböző díszletelemek is színesítik. Ilyen például a tó közepén egy kiszuperált repülő, vagy a családi rész mellett, egy partra vetődött 25 méteres hajó is.

A Prémium Beachen belül egyedi, ide gyártott eszközökből álló, hangulatos játszótér, valamint mellette egy a mélyvíztől elzárt gyerek strand rész, a „Kid's Beach" várja a kisebb gyerekkel érkező családokat. Bővült a családi strandolásra biztosított tér is és a játszótéren túl, vízi kalandpark, trambulinpark, "vízi dodzsem" és ugrálóvár is csalogatja az apróságokat.

Épült egy hatalmas, úgynevezett Szaniterház is, az emeletén egy bárki által szabadon használható közösségi irodával, ha valakire épp a strandolás közben jön rá a dolgozhatnék. Mi több, a tó partján lesznek „rendezvényterek" is, amelyek ideálisak esküvői vagy céges bulikra.

A Long Island-re keresztelt 500 méter hosszú félsziget a bulisabb-lazább strandolókat várja, ételt-italt kínáló, saját partszakasszal rendelkező beach club-okkal, sunset partyk-kal, napozó stégekkel.

Gasztronómia – mi szem-szájnak ingere

Bővült a Lupa vendéglátása is. A két strandon összesen 23 vendéglátóegység szolgálja a látogatókat a hamburgerestől a Costes-ig, köztük cukrászda, lángosos, pizzás, halas, gyros-os BBQ, magyaros ételek, fagylalt...mi szem-szájnak kellemes.

A prémium részen különösen erős a gasztronómiai kínálat: míg az Öböl Strandon elsősorban hagyományos strandbüféket találunk, a Prémium Beach "gasztrosétányán" egyszerre megtalálhatóak a tipikus strand ételek és a különlegesebb fogások, amiért akár külön is érdemes ebédre vagy vacsorára kilátogatni.

Sport, minden mennyiségben

Itt van például az ország egyik legnagyobb vízi kalandparkja és a közép-európai régió legnagyobb wakeboard centruma is, ahol egy 6 pontos, egy 5 pontos és két db 2 pontos pályával várják a műfaj szerelmeseit. Emellett strand vízilabda, búvárcentrum, SUP, surf, meg persze a különböző evezős és vitorlás ágak is elérhetőek lesznek.

Ha már homokos partok állnak rendelkezésre, akkor a hagyományos strandsportok, úgymint a strandfoci, strandröplabda, strandkézi pályák is várják a nagyérdeműt, de itt debütált tavaly egy új strandsport, a beach tenisz is, valamint idén is lesz teqball, streetworkout pálya és szabadtéri konditerem is. De lesz flyboard és Jetovator, ahol a vízsugár repteti a magasba a bátor vállalkozókat. A kevésbé bátrak elektromos kishajókat bérelhetnek, vagy evezőt ragadhatnak.

A profibb evezősöknek van már kajak-kenu pálya is – ez az egyetlen Budapest közeli 1000 méteres állóvízi pálya -, ahol a Vasas utánpótlás felkészítését is végzik. A gyermekek számára pedig sporttáborok indulnak.

A kevésbé aktív sportbarátokat pedig az idei foci VB és egyéb sportesemények szórakoztatják majd a 40 m2-es aktív falas óriáskivetítőn. És nem csak a kivetítőn követhetünk sportversenyeket: országos szintű meccsek élőben is szórakoztatják majd a nagyérdeműt, úgymint strandröplabda, strandfoci vagy strandkézilabda. Mindemellett lesz thai masszázsra is lehetőség és aki akar, kipróbálhatja a SUP-jógát is.

Fejlesztett infrastruktúra

A Lupát immár aszfaltozott utakon közelíthetjük meg – ebből mintegy 2 km-nyi épült, a négy bejáratnál négy parkolóban lehet az autókat hagyni. Az összes parkolóban 2.000 autó fér el, csak a főbejáratnál 1.500 férőhelyes parkoló várja a strandolókat.

Készpénzmentes fizetés

A nagyobb fesztiválokon már megszokott és bevált készpénzmentes fizetési rendszer működik a Lupa-tónál is. Egyrészt lehet fizetni a karszalag chipjével, ahol az előre feltöltött egyenlegből gazdálkodhatunk, de természetesen bankkártyával is lehet majd fizetni.