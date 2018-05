Megszólalt a felrobbantott magyar nő bátyja - sejti, ki a gyilkos

Exkluzív interjút adott az Origónak az a férfi, akinek a nővére meghalt Kaliforniában. A nő szalonjában bomba robbant, esélye sem volt a túlélésre. A férfi most azt mondta, biztos, hogy gyilkosság történt, és azt is tudja, hogy ki ölethette meg a testvérét. Hogy nem baleset volt, azt korábban az FBI is megerősítette.

Nemrég jött a hír, hogy robbanás történt egy kaliforniai orvosi központban. Nem sokkal később kiderült, hogy egy csomagba rejtett bomba robbanhatott. Ahogy

később az is, hogy a bomba egy magyar nő szépségszalonjában robbant. Ő, vagyis a tulajdonos pedig meghalt.

Hogy nem balesetről van szó, vagyis, hogy nem gázszivárgás okozta a detonációt, szinte azonnal biztossá vált, és ezt később az FBI is megerősítette. A nyomozóik ugyanis megtalálták a bomba egyes darabjait.

A nő bátyja Tiszaújvárosban lakik, a város területgondozási osztályának vezetője. Így az önkormányzatban mindenki ismeri. Személyesen nem szeretett volna interjút adni, de telefonon felhívták nekünk. A férfi megrendülten, sírva mondta el, amit tud. Szinte az egész beszélgetés alatt sírt.

A húgom húsz éve él Amerikában. De rendszeresen járt haza, három hete is itt volt Magyarországon." A nő pont a most felrobbantott szalonjában akart új profilt kialakítani. Ehhez pedig új gépeket szeretett volna.

Mindent egyedül épített fel, és most már jól menő vállalkozása volt. A fia a Seattle-i egyetemen tanul. Természetesen őt is nagyon megviselték a történtek. De a húgommal élt a beteg, idős édesanyánk is, aki most már azt sem ismeri fel, ki van körülötte. Állandó segítségre szorul" – mondja Krajnyak László, aki azt is hozzáteszi, ő tudja, ki ölethette meg testvérét.

„Amikor legutóbb Amerikában jártam,

egy férfi bejelentkezett Ildikónál, hogy betársulna a cégébe. Ildikó napi 14-16 vendéget kezelt a szépségszalonjában. Rengeteget dolgozott 20 éves korától. Ildikó nem akarta a társulást. Biztos vagyok benne, hogy így akarták eltüntetni az üzletből."

A család azt várja, hogy a konzul, illetve az FBI felhívja őket.

László lánya Hollandiában tanul, ő ma vagy legkésőbb holnap elindul Amerikába. Ahogy László is hamarosan követi.

A férfi azt is elmondta, hogy úgy érzi, szétszakították. Nagyon szoros kapcsolatot ápoltak a húgával. Minden nap beszéltek telefonon.A robbantásban hárman meg is sérültek. Őket kórházba vitték.