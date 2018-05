Az ellenzéki pártok továbbra sem képesek elfogadni a választók akaratát és továbbra is saját, kicsinyes politikai harcaikkal vannak elfoglalva - mondta Hidvéghi Balázs a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken Budapesten újságíróknak. A kommunikációs igazgató beszámolt arról is, hogy a Fidesz-KDNP és a most megalakult nemzeti kormány céljai ugyanakkor változatlanok: "a keresztény kultúránk, a határok és az ország szuverenitásának a védelme".