Hadházy Ákos tovább magyarázkodik, hogy miért ül be a parlamentbe

Amikor megígérte, hogy nem fog, ha a Fidesz kétharmaddal nyer. Pár napja viszont elismerte, "gyönge dolog" volt, hogy nem vette át parlamenti mandátumát az Országgyűlés alakuló ülésén. Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerint nincs helye a politikusnak a parlamentben.

Egyre kínosabb helyzetekbe navigálja magát Hadházy Ákos, az LMP extárselnöke az április 8-ai választás óta. Az egy dolog, hogy dulakodásba keveredett párttársával, Sallai R. Róberttel, fegyelmi eljárás indult ellene, és ezt követően lemondott valamennyi pártbeli tisztségéről, de a parlamenti mandátumának átvételével is alaposan eltaktikázta magát. Ugyanis 2017 elején azzal korzózta végig az ellenzéki médiát, hogy ha a Fidesz kétharmadot szerez 2018-ban, akkor ő inkább nem lesz képviselő. Mint ismert, a Fidesz-KDNP pártszövetség kétharmadot szerzett a választáson, Hadházy bejutott listáról a parlamentbe, azonban esze ágában sem volt lemondani mandátumáról. Helyette azt kezdte el kommunikálni, hogy lemond minden tisztségéről az LMP-ben, azonban a kettő távolról sem ugyanaz. Hogy mentse magát a szorult helyzetből, rájátszva a kormányellenes tüntetők pillanatnyi hangulatára, kijelentette, nem vesz részt a parlament alakuló ülésén, és a képviselők közül egyedüliként így is tett. Az ellenzéki szavazóknak egész biztosan tetszett ez a lépése, hiszen karakán politikus benyomását kelthette, aki dacol a kormánnyal. Csakhogy a mandátum körüli hercehurca mögött számos egyéb ok húzódhat meg. Például az, hogy a napokban nyomozás indult a Hadházy család gyanús földszerzési ügyében.

Kövér László: Hadházynak nincs keresnivalója a parlamentben

Az ügy ott tart jelenleg, hogy Kövér László is reagált rá a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Az Országgyűlés elnöke a következőket mondta:

az Országgyűlés legitimitását megkérdőjelező LMP-s Hadházy Ákosnak nem lenne itt semmi keresnivalója egy normális demokráciában, ahol érvényesülnek a közösen elfogadott írott vagy íratlan normák.

Majd hozzátette, hogy

egy ilyen embernek tényleg nincs keresnivalója a parlamentben, de hát nekünk is tiszteletben kell tartanunk a magyar emberek döntését, akik (...) ennek a pártnak a támogatói közé sorakoztak fel. Közölte, Hadházy Ákos várhatóan a parlament következő ülésének végén teszi le képviselői esküjét.

Tovább magyarázkodik Hadházy

Hadházy tegnap közösségi oldalán reagált Kövér László szavaira, és ott folytatta, ahol abbahagyta. Új hívószavakat talált, szerinte tisztességtelen volt a választás, és tisztességtelen módon jött létre a parlament. Ennek ellenére mégiscsak be fog ülni oda, legalábbis ez derül ki eggyel korábbi bejegyzéséből, ahol Hír TV-s szereplését osztotta meg. Az adásban a politikus erősen magyarázza a bizonyítványát a mandátumügyben.

Amiket kapok mostanában és a választások előtti hetekben is, az engem nagyon megnyugtat, mert azt jelenti, jó úton járok – így indított az LMP politikusa. Aztán megint összemosta a parlamenti mandátumról és a párttisztségeiről való lemondást. A politikus kicsit ki is beszélt, amikor elárulta, kisebbségben maradt azzal a törekvésével a kampányban, miszerint „együtt kell működni más politikai szereplőkkel, adott esetekben olyanokkal is, akik teljesen mást gondolnak a világról." Ezt követően menetrendszerűen érkezett a magyarázkodás, hogy miért maradt távol az Országgyűlés alakuló ülésétől. A következő rendkívül nehezen értelmezhető gondolatokat osztotta meg a nyilvánossággal:

„Azért beszéltem a tisztességtelenül létrejött parlamentről, és azért tiltakoztam azzal, hogy nem mentem el a nyitó ülésre, mert ez a jövőre nézve nagyon fontos üzenettel bír."

„Ez a parlament tisztességtelenül jött létre, és ezt azért kell tudni, mert hiába szedi össze magát az ellenzék, amennyivel jobban fogja csinálni az ellenzék a dolgát, annyival tisztességtelenebb lesz a következő választás."

„Ezt nagyon jól kell érteni!"

Ezen a ponton a műsorvezető is tájékozódni próbált, hogy mégis miről van szó, a politikus csendre intette:

Ha meg akarja érteni ezt az egészet, akkor hadd mondjam el.

És váratlanul elismerte, gyenge trükk volt az ellenzék jövője szempontjából, hogy nem vette át a mandátumát:

Amire én megpróbálom felhívni a figyelmet azzal, hogy nem mentem be az alakuló ülésre, tudom, hogy ez egy gyönge dolog volt.

Sőt, azt is elismerte, mégiscsak képviselő lesz belőle, képviselői fizetéssel, és már nem hezitál a kérdésben. Amikor a műsorvezető arra a korábbi elszólására emlékeztette, hogy egyéni érdekként jellemezte a mandátumfelvételt, elkezdett mellébeszélni, de aztán a következőket mondta.

Az egyik ok, nem a legerősebb, hogy valamennyi védettséget ad a képviselői mandátum.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy Hadházynak az volt a legfontosabb, hogy a mandátum átvétele ne essen egy időpontra az Országgyűlés megalakulásával, és a kormány esküjével. Mivel ez megtörtént, elmondása szerint számára is megnyílt az út, hogy ígérete ellenére mégis beüljön a parlamentbe.