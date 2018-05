Akár 33 fok is lehet csütörtökön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint nyári idővel búcsúzik a meteorológiai tavasz.

A napsütés mellett szerdán is, csütörtökön is főként a nyugaton és az Északi-középhegységben növekedhet meg a gomolyfelhőzet, és ott néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén fátyolfelhők szűrik a napsütést, és számottevő csapadék nem lesz.

Átmeneti szélerősödés zivatar környezetében várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 28 és 33 fok között valószínű.