Kutyának hitte az elgázolt nyugdíjast

Az igazságügyi orvosszakértő szerint nem lehet egyértelműen kimutatni, hogy a halálos gázolás előtt kokainozott-e T. Klára Petra. A nő csak azt ismeri el, hogy a baleset után fogyasztott kábítószert, azt nem, hogy drogosan ült volán mögé.

Tanúk meghallgatásával folytatódott T. Klára Petra büntetőügye a bíróságon. A nő 2016 novemberében Zuglóban, a Füredi úton gázolt el egy trolibusz megállóban várakozó 85 éves férfit, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Egy kozmetikába ment műszempillát csináltatni, ott fogták el a rendőrök.

T. Klára Petra tagadja, hogy kokaint szívott volna a baleset előtt, azt viszont elismerte, hogy utána a szépségszalonban két csíkot felszívott. Az igazságügyi orvosszakértő a bíróságon azt mondta, hogy

nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a nő pontosan mikor szívta fel a drogot.

Hosszú idő múlva érkezett meg a vérminta ahhoz, hogy egyértelműen ki lehessen jelenteni, hogy a kábítószer a baleset előtt vagy utána került a szervezetbe. Az enzimek négy óra elteltével elkezdik bontani a kokaint - mondta a toxikológus.

Tanú volt az a két rendőr is, akik tavaly januárban kihallgatták a szépségszalon vezetőjét. Az üzletvezető vallomásából kiderült, pontosan mikor ért a szalonba a nő a baleset után. Először határozottan azt állította, hogy nem látta kokainozni, később azonban eszébe jutott valami.

A tükörből láttam háttal, hogy lehajolt és utána a pult enyhén fehér poros volt - mondta a szépségszalon vezetője, aki a bíróságon már nem emlékezett a vallomására.

Dolgozom az új üzleti terveken. Mindenképpen új üzletbe szeretnék kezdeni külföldön. Németül is tanulok, és mindent megteszek, hogy megvalósuljon. Hetente kétszer lehet programom, de a nyomkövetőt állandóan hordani kell. Úgy érzem, hogy ez az egész egy jelzés volt arra, hogy lassítsak - mondta az üzletasszony, T. Klára Petra a Borsnak és azt is hozzátette hogy egyáltalán nem viseli meg a házi őrizet és szerinte a szakértői vizsgálat is őt igazolja. Az, hogy a baleset után fogyasztott kábítószert, előtte nem.

Ahogyan azt korábban megírtuk, a vád szerint T. Klára Petra nem segített a nyugdíjason, akit elgázolt. Továbbhajtott, amit azzal magyarázott a bíróságon, hogy csak egy puffanást hallott és azt hitte, egy kutyát ütött el.

Ezután ment a szépségszalonba.