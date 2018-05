Nyártól perc alapon lehet robogót bérelni Budapesten

Idén nyáron beindul Budapesten a közösségi elektromos robogózás. A blinkee.city 50 robogóval induló, állomások nélküli járműmegosztó rendszere egyszerre teszi tisztábbá, gyorsabbá, csendesebbé és költséghatékonyabbá a városi közlekedést, illetve ad környezetkímélő megoldást a dugókra és parkolási problémákra.

A Blinkee.city Kft. a blinkee.city márka tulajdonosának első külföldi partnercége, mely egy családi összefogással indult magyar startup.

A kulcsnélküli közösségi elektromos robogómegosztó rendszer mobil alkalmazáson keresztül kezelhető. A felhasználó egy regisztráció után az applikáció térképének segítségével tudja kiválasztani a legközelebbi elérhető robogót. A szolgáltatás használatához nem szükséges előre feltöltött pénzügyi keret, a fizetés percdíj alapú, emellett pedig diákkedvezmények is elérhetők.

A segédmotoros kerékpár kategóriába tartozó blinkee.city elektromos robogók 3,1 KW motorteljesítményükkel és 35 Ah teljesítményű akkumulátoraikkal akár bő 60 km megtételére is alkalmasak. Bárki használhatja a robogókat, aki 16 évesnél idősebb és 6 hónapnál régebbi, legalább AM kategóriás jogosítványa van. Bukósisak viselése az elektromos robogókon is kötelező, azonban ez is a szolgáltatás része - bukósisakokat a csomagtartó rejti.

A 100% elektromos blinkee.city robogók csökkentik a légszennyezettséget, a városi zajterhelést és a forgalmi dugókat, felgyorsítják, könnyebbé és költséghatékonyabbá teszik a városi közlekedést.

Mivel a robogóval Budapesten belül bárhova közlekedhet a felhasználó, és a városon belüli zónában bárhol le is állíthatja, a rendszer a parkolási problémákra is megoldást nyújt.