Kálmán Olga nem tudja mától eltitkolni katasztrofális nézettségét

Június elsejétől nyilvánosak Simicska Lajos Hír TV-jének a nézettségi adatai. Eddig titkolóztak, de mivel a Figyelő információi szerint árulja Simicska a televíziót, ezért már nem lenne értelme a további bujkálásnak. A legfontosabb műsoridőben adott Kálmán Olga-műsor nézettsége is kiderült. Ahogy mi magunk is a közvetett adatokból korábban kiszámoltunk, az eredmény természetesen katasztrofális. De ami érdekes: még annál is rosszabb, mint ahogy mi számoltuk.