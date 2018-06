Döbbenetes jobbikos pénzügyi botrányra derült fény

Több százezer forintos párton belüli kifizetésekről, százmilliós kampánytartozásról a Magyar Postának, az ÁSZ bírsága miatt a lakosság által összedobott százmillió forint feléléséről beszélt Novák Előd, a Jobbik korábbi alelnöke. A párt etikai bizottsága egyébként már csütörtökön dönthet Toroczkai László kizárásáról, akit ez esetben többen is követnének.

Lerántotta a leplet a Jobbik anyagi visszaéléseiről Novák Előd, aki saját bejegyzésében sorolta hosszasan, milyen elképesztő összegeket fizet ki a Jobbik többek közt a pártvezetéshez lojális politikusoknak. A volt alelnök annak kapcsán tálalt ki, hogy lemond a jobbikos pártalapítványi kuratóriumi tagságáról, mert a párton belüli dőzsölés morálisan vállalhatatlan számára - írta a Magyar Idők.

Nekik adtak volna óriási fizetéseket

Mint írta: a Jobbik Magyarországért Alapítvány kuratóriumának május 29-i ülésén nagy nehezen még sikerült 2-2-es döntetlennel megakadályoznia, hogy a mandátumát a ciklusváltással elvesztő négy jobbikos képviselő még három hónapig egyfajta végkielégítésként folyósított, teljes mértékű képviselői tiszteletdíja mellé párhuzamosan a pártalapítvány is hasonló nagyságú, konkrétan nettó 400 ezres juttatást adjon „szakértésért" – szerinte inkább hallgatásért.

Novák nem írta le, kikről van szó, de a mostani ciklusban Kulcsár Gergely, Gyüre Csaba, Vágó Sebestyén, Egyed Zsolt, valamint Vona Gábor nem képviselő már. Érdekes, hogy a pártalapítvány honlapján jelenleg is kuratóriumi tag Farkas Gergely és Gyüre Csaba.

Pörzsét is alaposan megfizetik

A volt alelnök azzal folytatta, a pártelnökség nem tűrte a pártalapítványi leszavazást, Szabó Gábor, a kuratórium elnöke pedig két nappal később ismételt szavazást kérve 3-1 arányban már „átnyomta ugyanazt a gátlástalan javaslatot, amely most még csak egy képviselőt érintett, de mind a négy kiesett képviselő nevesítetten tervben van".

A beszámolóból az is kiderült, hogy Pörzse Sándor ugyanígy kap – mandátumának több mint négy évvel ezelőtti megszűnése óta folyamatosan is – lényegében teljes képviselői fizetést,hol a frakciótól, hol a pártalapítványtól, „miközben az érdemi munkavégzését mindenki láthatja, hogy mi...".

Zűrös ügyek garmadája

Ráadásul ezzel még nincs is vége a Jobbik elképesztően zűrös pénzügyeinek. Novák felidézi, hogy a Jobbik azt a százmillió forint nagyságrendű pénzt is „felélte", amit a kisemberektől kéregetett az ÁSZ-bírságra, sőt még százmillió forintnál is nagyobb kampánytartozása van a Magyar Posta felé.

Ismert, a Jobbik azután kezdett társadalmi gyűjtésbe, hogy a Simicska Lajossal kötött plakátszerződések miatt tiltott pártfinanszírozást állapított meg az ÁSZ, ami 660 millió forint visszafizetését rótta a Jobbikra. A párt a mai napig nem közölte, mire is költötték valójában a szimpatizánsoktól összekalapozott százmilliót, politikusaik folyamatosan, egymásnak szögesen ellentmondóan fogalmaztak.