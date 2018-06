Bomlik a Jobbik: a teljes soproni csoport kilépett

A Jobbik soproni tagjai mindannyian kiléptek a pártból, így a pártszervezet megszűnt létezni a hűség városában – írja Gőbl Gábor, a soproni Jobbik leköszönt elnöke, önkormányzati képviselője, megyei alelnöke, valamint Bendes Zoltán, a Jobbik soproni önkormányzati képviselője közös közleményében. A két politikus függetlenként folytatja a soproni közgyűlésben, valamint - a közlemény alapján úgy tűnik - csatlakozik Toroczkai László mozgalmához.

Leszögezték, hogy 10 évvel ezelőtt radikális jobboldali értékrenddel, erős nemzeti öntudattal bíró soproni emberek alapították a Jobbik helyi szervezetét. Azonban a párt utolsó másfél évben vitt politikája messzire került a tagok meggyőződésétől.

Kiemelték, hogy 2012-ben a majdnem 40 fős tagság mára 14-re csökkent.

Ennek legfőbb indoka az, hogy

az utóbbi két évben már nem kívánt senki „a népfrontossá váló" Jobbik tagja lenni a hűség városában.

További érveik is voltak arra, hogy miért Toroczkai László mozgalmában, a Mi Hazánk Mozgalomban folytatják politikai pályafutásukat:

Megütközve vették tudomásul, hogy Vona Gábor lemondása csupán egy taktikai lépés volt, hiszen "szemérmetlenül kijelölte" saját utódait, akik a "tovább a megkezdett úton" mottóval kérték a párton belül a támogatást.

Elfogadhatatlannak tartják, hogy a tisztújítást megelőzően Vona Gábor nevét tartalmazó weblapot hoztak létre Toroczkai László lejáratására. Kifogásolják, hogy a bukott pártelnök nem határolódott el "a hazug, karaktergyilkos tartalmaktól".

Nem vállalják "a szovjet időket idéző" pártirányítási módszereket, a leszámolásokat, a pártszakadását előidéző arrogáns vezetői döntéseket.

Mindez azt igazolta szerintük, hogy "a bukott politikai iránnyal való szakítás helyett a Jobbik továbbra is a liberális és baloldali erők felé tett gesztuspolitizálás továbbvitelében érdekelt."

Gőbl Gábor és Bendes Zoltán a soproni közgyűlés független tagjaiként folytatják a politizálást.

Nemcsak a soproni szervezet elégelte meg Vona Gábor politikáját

A Magyar Idők arról írt, hogy a sopronihoz hasonlóan feloszlatta magát a teljes diósjenői, budakalászi, kiskunlacházi, adorjánházi alapszervezet, otthagyta a pártot Töreki Ottó, Bakonyszentkirály jobbikos elnöke, valamint Pajor Tibor újpesti önkormányzati képviselő is. Vona Gábor városában, Gyöngyösön is ketten kiléptek a pártból. Kovács Zoltán és Bús Árpád Zsolt is a hét végén jelentette be távozását, egyszersmind csatlakozását a Mi Magunk Mozgalomhoz.

Pár héttel korábban Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese, frakcióvezetője, még arról beszélt, hogy nincs semmiféle szakadás a Jobbikban, csak egy-két hőzöngő képtelen elfogadni a tisztújítás legitim eredményét.