Brutális összeomlás: teljesen kiürül a Jobbik

A terezvárosi alapszervezetének megszűnésével egyre katasztrofálisabb helyzetben van a Jobbik. Ennek apropóján az Origo elkészítette a Nagy Jobbik-pártszakadás Összesítését. Elöljáróban: Budapestet beleszámítva eddig legalább tíz megyét érint a brutális pártháború, sok polgármester, önkormányzati képviselő, megyei képviselő és több regionális igazgató döntött a távozás mellett. Nagyon úgy néz ki, hogy mindez csak a kezdett. A történet pikantériája, hogy mindeközben a párt vezető politikusai azt kommunikálják, hogy az égadta világon semmilyen probléma nincs. Nem mondanak igazat.

Toroczkai László pártból való kizárása felszínre hozta a lappangó, de meglehetősen komoly feszültségeket a Vona-féle néppártiak és a radikálisok között a Jobbikon belül. A történtek következtében a vártnál is erőteljesebb kilépési hullám vette kezdetét, alapszervezetek sokasága oszlatta fel magát, és csatlakozott a radikális politikus mozgalmához. Nem csoda, hogy megkezdődött a kommunikációs háború a felek között: Ásotthalom polgármestere a Magyar Hírlapnak adott nyilatkozatában „tömegek, akár komplett alapszervezetek” távozásáról beszélt, míg a Jobbik vezetése igyekezett bagatellizálni a dolgot. Toroczkainak lett igaza. Érdemes feleleveníteni

Gyöngyösi Márton elnökhelyettes pökhendi, már-már a Gyurcsány-korszakra emlékeztető nyilatkozatát, aki „egy-két hőzöngőről beszélt”, amikor a pártviszályokról kérdezték.

Jakab Péter előző heti köztévés szereplését is, ahol úgy fogalmazott, a tisztújítás után másfélszer annyian léptek be a Jobbikba, mint ahányan elhagyták azt. A pártszóvivő szerint ezért nemhogy szakadás, de még lemorzsolódás sincs.

Mirkóczki Ádámnak, a Jobbik őszödi beszéde atyjának azt a mondatát, amikor arról beszélt, 100-an léptek ki, ugyanakkor 100-an léptek be.

A napokban nemcsak a ki, -és belépők számáról, hanem a Jobbik taglétszámáról is egymásnak ellentmondó nyilatkozatok láttak napvilágot. Volner János újraválasztott alelnök húszezres, Jakab Péter 15 ezres tagságról beszél, miközben Novák Előd azt állította, hogy 5000 körüli lehet ez a szám.

Egy nap sem telt el, és Szőcs Norbert, a Jobbik volt regionális igazgatója egy levelet küldött az Origónak, amelyben azt írta, hogy a „híresztelések” ellenére mára már kevesebb mint 4000 tagja van csak a pátnak. A pártvezetés felvette a kesztyűt, és Szabó Gábor pártigazgató közleményben tagadta Szőcs állításait. Azt közölte, a pártnak több mint 13 500 aktív tagja van, ami azért érdekes, mert pár hónappal korábban arról tájékoztatta a Magyar Időket, hogy 18 102 tagot számlálnak. Vagyis Szabó óvatlanul elismert 4600 távozót.

Mivel hetek óta arról szólnak a hírek, hogy ki mikor hagyta ott a Jobbikot, melyik alapszervezet oszlatta fel magát, ezért eljött az idő, hogy összesítsük a jobbikos pártszakadás „áldozatait”. Elöljáróban: nehéz megmondani, hogy hányan hagyták el eddig a pártot, hány jobbikos csoport oszlatta fel magát. Ennek több oka is van: egyrészről több politikus, szervezet kivár, megnézik, hogyan alakulnak a dolgok június 23-án Ásotthalmon, másrészről sokan nem fogják nyilvánosságra hozni kilépésüket, harmadrészről pedig a Jobbik is mindent meg fog tenni, hogy ezeket az információkat eltitkolja. Az viszont már most látszik, hogy Budapestet beleszámítva legalább tíz megyét érint a pártszakadás, sok polgármester, önkormányzati képviselő, megyei képviselő és több regionális igazgató döntött a távozás mellett.

Minden jel arra utal, hogy ez a kezdet, ennél sokkal többen fogják otthagyni Sneideréket. Itt van a Nagy Jobbik-pártszakadás Összesítésünk!

Nógrád megye

A legnagyobb problémák Nógrád megyében mutatkoznak, ahol egy teljes megye intett búcsút Sneider Tamáséknak. Dócs Dávid, a Nógrád megyei Cserháthaláp korábbi jobbikos, ma már független polgármesternek a közleménye szerkesztőségünkben landolt. A politikus azt írta, Nógrád megyében majdnem mindenki kilépett a pártból. Úgy fogalmazott, 15 Jobbik-szervezetből egy vagy kettő marad a megyében. A távozók között van a Jobbik Nógrád megyei elnöke, egyetlen polgármestere, egy megyei közgyűlési képviselője és három helyi önkormányzati képviselője, így a települési képviselők közül csak kettő marad a Jobbikban. Azzal, hogy mindkét megyei alelnök távozott, a teljes vezetés elhagyta a pártot. Nem maradt a balra tolódó pártban az egyik Nógrád megyei választókerületi elnöki, korábbi országgyűlési képviselőjelölt, valamint egyik választókerületi szervező sem, sőt a másik választókerület elnöke sem folytatja a Jobbikban. Dócs levelében leírta, hogy Nógrád megye 1. választókerületében a hat korábbi szervezetből kettő feloszlott, egy fontolja a feloszlatást, és két szervezet, a szurdokpüspöki és a salgótarjáni teljesen inaktív, nem létezik, már csak papíron. Nógrád megye 2. választókerületében sem jobb a helyzet, ott már egy működő szervezet sem áll a jelenlegi vezetés mellett: kilenc szervezetből hét feloszlott, kettő inaktív, a 48 fős tagságból 34-en lemondtak a párttagságukról. Külön érdekesség, hogy Vona Gábor bukott pártelnök városában, Gyöngyösön is otthagyták ketten a Jobbikot. Kovács Zoltán és Bús Árpád Zsolt jelentette be távozását a pártból, és csatlakozását a Mi Hazánk Mozgalomhoz.

Győr-Moson-Sopron megye

Alaposan meggyengül a Jobbik Győr-Moson-Sopron megyében is. Az egyik legfontosabb távozó Szmik Lajos, Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés exjobbikos tagja, és Győrújbarát képviselő-testületének exjobbikos képviselője. Csákány Annamária, és Ferencz Tamás Gergely személyében két kapuvári képviselő is búcsút intett a pártnak. Gyűrű István, csornai jobbikos önkormányzati képviselőjelölt is kilépett a szervezetből, mert szerinte a Jobbik eltért az alapelvektől, és rossz irányba tart, ő ebben pedig nem szeretne részt venni.

A győrújbaráti, kapuvári, csornai szervezet mellett a soproni csoport is eltűnt a süllyesztőben. Hétfőn számoltunk be róla, Gőbl Gábor leköszönő soproni elnök, önkormányzati képviselő, megyei alelnök és Bendes Zoltán önkormányzati képviselő a Kisalföldnek küldte meg közleményét, amelyben úgy fogalmaztak, a Jobbik soproni tagjai mindannyian kiléptek a pártból, ők pedig függetlenként folytatják politikai folytatásukat, és csatlakozni kívánnak Toroczkai László mozgalmához.

Veszprém megye

Súlyos a helyzet Veszprém megyében, hiszen polgármesterek, középvezetők döntöttek a Jobbikból való távozás mellett, ráadásul több alapszervezet is feloszlatta magát. A kilépők sorát gyarapítja Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere is, aki minden jel szerint viszi magával a devecseri csoportot is. Legalábbis erre utal, hogy a legnagyobb közösségi oldalon már a Toroczkai-féle mozgalomként vannak jelen, de ez így van az ajkai szervezettel is, így minden valószínűség szerint ők is feloszlatták magukat. Adorjánházán sincs jelen állás szerint Jobbik-csoport, valamint Töreki Ottó, Bakonyszentkirály jobbikos elnökének kilépése miatt vélhetően a kistelepülésen sem. Hiér Judit személyében egy polgármester is faképnél hagyta Sneider Tamásékat: Kup független vezetője, aki egyben a Jobbik egyéni tagja is, nem folytatja tovább a Jobbikban.

Nemcsak településvezetők álltak fel, hanem Orbán Imre személyében egy megyei képviselő is. Az exjobbikos középvezető szerint a pártban úgy döntenek, mint a bolsevikok, és inkább kilépett, mert még annyi örömöt sem szeretett volna nekik adni, hogy kirúgják.

Molnár András Kadocsatüskevári önkormányzati képviselő is dobbantott. A politikus régóta a településért dolgozik, hiszen egy ciklusban a MIÉP színeiben, majd 2010–14 között és 2014-től jobbikosként dolgozott a testületben.

Fejér megye

A Jobbik egyik legerősebb vidéki alapszervezete, a székesfehérvári is áldozatul esett a Vona Gábor által erőltetett néppártosodásnak. A két kongresszus között feloszlatott csoport közleményében azt írta, hogy az összes tag közös elhatározással kilépett a pártból. Fejér megyében egy másik korábban erős jobbikos szervezet, a lepsényi is inkább feloszlatta magát, semhogy maradjanak a Jobbikban. Közösségi oldalukon hozzátették, hogy „mostantól a Mi Magunk soraiban dolgozik tovább a szebb jövőért”. Gieber Lajos, alapszervezet-vezető, polgármesterjelölt is így tett. A jelek szerint a kálózi csoport is átállt Toroczkaiék mozgalmához, legalábbis a facebookos névváltoztatásból erre lehet következtetni.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A Jobbik fellegvárának tartott megyében is komoly problémái lesznek, pontosabban vannak Sneideréknek. Pasztorniczky István, a párt volt megyei képviselője, korábbi országgyűlési képviselőjelöltje elégelte meg a párt balra tolódását, és hagyta faképnél Vonát és embereit. Novák Előd megerősítette a hírt: bár hivatalosan még szerepel a párt tagnyilvántartásában, azonban a politikus kilépett, és független települési és megyei közgyűlési képviselőként folytatja munkáját.

Pest megye

Pest megyében a diósjenői, budakalászi, kiskunlacházi alapszervezet feloszlott, a felsőpakonyi meg közösségi oldalán jelezte, hogy a Mi Hazánk Mozgalomban folytatják.

Nagy vérveszteséget jelentett a megyében, hogy Szabó Ákos nagykátai elnök is lemondott tisztségéről, és otthagyta a Jobbikot, így a településen is meggyengült a Jobbik. A politikus azzal indokolta lépését, nem tetszik neki, hogy Vonáék kiszolgálói lettek Brüsszelnek és a CEU-nak.

Baranya megye

Közösségi oldalán jelezte Szőcs Norbert, a Jobbik Baranya megyei elnöke, Baranya, Bács-Kiskun, valamint Tolna megyéért felelős regionális igazgató, hogy elég volt a Jobbikból, valamint feloszlik a bólyi alapszervezet. Ipacs Sándor, Baranya megye exjobbikos elnöke is hasonlóan döntött.

Csongrád megye

Dobi Zsolt, a párt Csongrád megyei sajtófőnöke szintén a Facebookon közölte, hogy kilép a Jobbikból.

Heves megye

Juhász Szilárd, Lőrinci önkormányzatának jobbikos képviselője is megelégelte, hogy korábbi pártja folyamatosan a balliberális alakulatok felé közeledett. Közösségi oldalán hozzátette, hogy a lőrinci alapszervezet minden tagja írásos nyilatkozatban rendelkezett az országos és alapszervezeti tagságuk megszüntetéséről.

Budapest

A fővárost sem kerülték el a pártszakadás következményei. Ma érkezett a hír, miszerint Dohány Gábor, terézvárosi elnök közleményében azt írta, kijelenthető, hogy a Jobbik VI. kerületi alapszervezete megszűnt. Ismertette, hogy Toroczkai László pártból való kizárása óta eltelt időszakban a terézvárosi Jobbik 24 tagjából 16-an kiléptek. Dohány mellett a távozók között van három alelnök, egy korábbi országgyűlési képviselőjelölt, egy volt polgármesterjelölt és a volt választókerületi kampányfőnök. Sajtóhírek szerint további távozók várhatók. Elsőként Fazekas Gabriella, a Jobbik VI. kerület korábbi polgármesterjelöltje és oktatási kabinetjének alelnöke lépett ki a csoportból. Úgy tudjuk, hogy Dúró kilépésével a VIII. kerületi szervezet jelentős része ugyancsak távozott, valamint a pestszentlőrinci képviselők és a tagság jelentős része is a kilépés mellett tette le a voksát. Ez utóbbi két értesülést a Jobbik pártmédiája cáfolta. Az viszont biztos, hogy Újpesten is megroggyant a párt, ugyanis Pajor Tibor önkormányzati képviselő faképnél hagyta őket.