Elszólta magát Kunhalmi Ágnes: jobbikos együttműködésre készül az MSZP

Az MSZP új vezetése kész a Jobbikkal való nyílt együttműködésre – mindez Kunhalmi Ágnes egyik elejtett mondatából derült ki. A szocialisták választmányának új elnöke a katasztrofálisan rossz nézettsége miatt Simicska tévéjében egyre nehezebb helyzetbe kerülő Kálmán Olgánál arról beszélt, hogy bár Mesterházy Attila is szorgalmazta a Jobbikkal való együttműködést, de Tóth Bertalan sikerével az együttműködés-pártiak nyertek.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányának új elnöke tehát arról beszélt a Jobbik és a teljes baloldal áprilisi összefogásért saját műsorában rendszeresen kampányoló Kálmán Olgánál, hogy a szocialista küldöttek arra szavaztak, aki inkább együttműködés-párti.Bár Mesterházy Attila is többször beszélt arról, hogy akár a Jobbikkal is együtt kell működni - tette hozzá. A koncepciók, amik között a vita ment, az volt, hogy először az MSZP-t kell-e talpra állítani, és utána kell a szövetségi politikát szervezni, vagy pedig a kettőnek együtt kell-e zajlania. Kunhalmi elmondta, hogy ő az utóbbi mellett áll, és Tóth Bertalan is inkább azt képviseli.

Nyílt összefogás jöhet

A riport érdekessége volt, hogy Kálmán Olga most nem kérdezett vissza, hogy ez most azt jelenti, hogy az MSZP összefog-e a Jobbikal. Kunhalmi szavai alapján erről már igazából nincsen vita, mivel Tóth győzelme azt jelenti, hogy nem az MSZP talpra állítása a legfontosabb, hanem a minél szélesebb összefogás elérése. Sokatmondó, hogy mindez a Jobbikkal összebútorozó Simicska-tévében hangzott el, így egyre nagyobb esélyt lehet adni, hogy a szocialisták és a Jobbik közti választási együttműködés nyílt formát ölt.

Kunhalmi szavait az is alátámasztja, hogy a Jobbik a következő hónapokban egyetlen időközi választáson sem indul el, amivel a baloldal jelöltjeit segítik. Szintén írtunk arról, hogy a radikálisok kiszorításával egy időben megjelentek az első apróbb, de fontos jelei annak, hogy a Jobbik együttműködést készít elő a baloldallal.