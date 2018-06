Orbán Viktor az Új Puskás Stadionban

Csányi Sándor MLSZ-elnök és Orbán Viktor miniszterelnök bejárta az épülő nemzeti futballarénát, amit 2019-ben adnak át.

Aki a környéken jár, napról napra láthatja kibontakozni az Új Puskás Ferenc Stadion körvonalait az egykori Népstadion helyén, Budapesten. A közvetlen célként a 2020-as Európa-bajnokságra készülő arénának (amelyet már 2019-ben átadnak) már Facebook-oldala is van - olvasható az nso.hu-n.

Úgy tűnik, hogy érdemes követni az oldalt, mert ott most is érdekes képeket talált az NSO, amelyek arról árulkodnak, hogy a minap az építkezésen járt Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor MLSZ-elnök.

A Nemzeti Sport szerint a szemlén a határidőkön kívül szóba kerültek technikai részletek, a különféle futballmeccsek, koncertek, szórakoztató rendezvények, amelyek befogadására (akár Európa-liga- vagy Bajnokok Ligája-döntőjére is és természetesen nagykoncertekre) alkalmas lesz az új nemzeti aréna.

Az Új Puskás Ferenc Stadion kivitelezőivel és a helyszínen dolgozó munkásokkal is találkozott a miniszterelnök. Az Új Puskás Ferenc Stadion a legendás pilonok építészeti megidézésével az egykori Népstadionra emlékeztet, de mindenestül új, modern létesítmény lesz. Megújul az aréna melletti Toronyépület is, amelynek több szintjét is eredeti formájában állítják helyre, sőt egy emelettel bővül, és múzeumnak, kávézónak ad majd otthont.