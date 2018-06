Egy nap alatt négyszer vezetett részegen egy férfi Nógrádban

A férfit először Balassagyarmaton kapták rajta, hogy részegen vezeti a teherautóját. A vérvétel után kiderült, hogy sokat ivott. A rendőrök eljárást indítottak ellene, de ekkor még nem ért véget az ámokfutása.

Az első igazoltatása után rövid időn belül még háromszor érték ittas vezetésen a rendőrök a férfit.

Az előállítás után ugyanis mindig visszament az ellenőrzések helyén hagyott teherautójához, és el is indult azzal.

A legutolsó igazoltatás után az is kiderült, hogy közben tovább ivott, vagyis akkor már még részegebb volt.

Később az is kiderült, hogy egy héttel korábban is elkapták ittas vezetés miatt, és korábban is állt már bíróság előtt ezért.

Az ügyészség most azt kérte, hogy a férfi kerüljön börtönbe.