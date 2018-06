Orbán Viktor: A brüsszeli támadások mögött a V4-ek sikerei állnak

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Brüsszel alapvetően azért támadja őt, mert határozottan képviseli a magyar kormányzat és a visegrádi országok (V4) politikáját, amely ma sikeresebb, mint Európa nyugati felének politikája.

„A kritikák egy részét nem Magyarország, hanem a V4-ek miatt kapom. Azért támadnak, mert sikeresek vagyunk. Ne feledjük, hogy az Európai Unión belül is van verseny" – jelentette ki a magyar kormányfő a TA3 szlovák kereskedelmi televízió Politikában (V politike) elnevezésű vasárnapi vitaműsorában.

„Vannak, akiket sért Közép-Európa gyors fejlődése" – jegyezte meg Orbán Viktor. Úgy vélte: ezt a nyomást ki kell bírni, és Nyugat-Európának el kell fogadnia, hogy ma a V4-ek az EU gazdasági motorja, s nélkülük nem lenne gazdasági növekedés az unióban.

Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök, Orbán Viktor beszélgetőpartnere szerint az idő a migrációs probléma megoldásában is a visegrádi négyeket igazolta, Nyugat-Európa is „végre kezd felébredni és átveszi a visegrádi álláspontok egy részét".

Nyugat-Európa nem volt hozzászokva ahhoz, hogy a posztkommunista országoknak is lehet véleménye, de „erre jogunk van", mert „sikeresek vagyunk", s „lakosságunk, nemzeteink érdekeit védjük".

Orbán Viktor és Peter Pellegrini egybehangzóan alapvető fontosságúnak minősítette a külső schengeni határok védelmét. „Egy határ nem ementáli sajt" – fogalmazott a szlovák kormányfő.

Egyetértettek abban is, hogy a belső határellenőrzések felújítása nem a jövőbe vezető út. A magyar kormányfő támogatásáról biztosította Pozsonyt, amely azt kérte Bécstől, hogy vizsgálja felül a Horvátjárfalu-Kittsee (Jarovce-Kittsee) közúti határátkelőn bevezetett osztrák ellenőrzéseket. Közös volt az álláspont abban is, hogy nem Brüsszel, hanem az egyes tagállamok joga eldönteni, kit fogadnak be országukba.

Egybehangzóan elfogadhatatlannak minősítették, hogy Brüsszel az európai uniós támogatási alapokból való kifizetéseket a migránsok befogadásától tegye függővé. Orbán Viktor kijelentette: az uniós támogatások rendszere nem egyirányú utca, a Nyugat még többet profitál Közép-Európa gazdasági eredményeiből.

A műsorvezető a Stop Soros törvénycsomagot érintő felvetésére Orbán Viktor ezt mondta: egy nagyon veszélyes pénzügyi spekulánsról beszélünk, aki arra használja a pénzét, hogy politikai változások eszközöljön bizonyos országokban, köztük Magyarországon; az elfogadott törvény Magyarország érdekeit védi. Peter Pellegrini kijelentette: Szlovákiában is szükséges lenne az úgynevezett harmadik szektor, az NGO-k szigorúbb ellenőrzésére, pénzügyeik átláthatóbbá tételére.

A szlovák kormányfő rendkívül sikeresnek minősítette a most záruló magyar visegrádi elnökséget, s azt mondta, hogy Szlovákia, amely július elsejétől 2019. június 30-ig lesz a V4-ek soros elnöke, ezekre az eredményekre alapozva kívánja folytatni a munkát. A szlovák elnökség mottója: „Dinamikus Visegrádot Európának!".

A beszélgetésben mindkét politikus rendkívül jónak és problémamentesnek nevezte a magyar-szlovák viszonyt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, sikeres bizalomépítés folyik a két ország között, Peter Pellegrini pedig azt mondta, hogy „nincsenek semmiféle problémáink".