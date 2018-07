Közel negyed évszázad után újraindul a tartalékostiszt-képzés

Huszonnégy év után újraindítják a tartalékostiszt-képzést Magyarországon - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán tartott állománygyűlésen csaknem négyszáz önkéntes tartalékos egyetemista, diplomás volt jelen, akik rövidesen megkezdik húsznapos gyakorlati képzésüket.

Benkő Tibor elismerését és köszönetét fejezte ki a tartalékos katonáknak, akik - mint mondta - önként vállalták a megmérettetést, azt, hogy tanulmányaik folytatása mellett a hazát részesítik előnyben.

Benkő Tibor az önkéntesekhez szólva hangsúlyozta, hogy amire vállalkoztak, az sok megpróbáltatással jár; elsődleges feladatuk, hogy tanuljanak, készüljenek a jövőre, és mindezt a haza szolgálatában, a nemzetért tegyék.

Különleges jogrend időszakában Magyarország biztonságát csak nagyobb katonai erővel lehet biztosítani, de ehhez békében nincs szükség nagy tisztikart rendszerben tartani - mondta a miniszter, majd azzal folytatta, hogy jó dolog, hogy napjainkban Magyarországon békében és biztonságban élhetünk, de ezért mindennap sokan tesznek.

Benkő Tibor beszédében szólt a "Zrínyi 2026"-ról is, amely - mint mondta - honvédelmi és haderőfejlesztést is tartalmaz. Ez érinti a légierőt, a szárazföldi haderőnemet is - sorolta a miniszter, hozzátéve, hogy minden területen szeretnének megújulást.

Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora emlékeztetett, egyetemük hadtudományi és honvédtisztképző kara eddig is a honvédtisztképzés otthona volt.

Hangsúlyozta, a hadsereg és az állam feltételei egymásnak: a jól kormányzott állam erős hadsereget igényel, erős hadsereghez pedig kellő létszám és jól kiképzett parancsnokok kellenek.A rektor a tartalékosokhoz szólva azt is elmondta, hogy állampolgárként is hálás, hogy önként vállalták ezt a szolgálatot.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemcsak a tisztképzés fellegvára, hanem a tartalékostiszt-képzés központja is lesz. Az egyetemisták képzése nyaranta, összevont formában történik, míg az egyetemi képzési időben távoktatásban, e-learning módszerrel készítik fel a fiatalokat. A civil egyetemeken eltöltött öt év után tiszti képzésük a Ludovika Zászlóalj végzőseivel az augusztus 20-ai tisztavatáson fejeződik be.