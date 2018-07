A sötétben tapogatóznak a tűzszerészek, nagyon veszélyes művelet következik

Folyamatosan dolgoznak reggel óta a tűzszerészek azon, hogy kiemeljék a Duna mélyéről azt a bombát, amelyet néhány napja találtak. Nincs könnyű dolguk, ugyanis nagyon mélyen van, ahol alig látni valamit, ráadásul a sodrás is erős.

A bombához egy hadihajót küldtek, ezen harminc szakember van: hadihajó katonák, tűzszerészek és tűzszerész búvárok – tudta meg az Origo Ember István tűzszerésztől, a művelet irányítójától.

A szakember azt is elmondta, hogy

most folynak az előkészületek, de a bombához egyelőre nem nyúlnak. Ezt majd csak azután teszik meg, ha az utolsó ember is elhagyta a lakását a kiürített házakban, és az érintett utakat is teljesen lezárták.

Egyelőre a bomba pontos típusát nem tudják megmondani, mivel ott, ahol van, nagyon kicsi a látótávolság. Az viszont biztos, hogy ki fogják emelni.

Ez egy nagyon nehéz feladat, amelyet azonban biztonságosan végre fogunk hajtani. Nehéz dolgunk van, erős a sodrás, mély a víz, 10 méternél is mélyebb, a látótávolság néhány centi, van, hogy annyi sem.

A biztonsági zónát az alapján alakították ki, hogy mekkora lehet a bomba detonációja. Vagyis készülnek arra, hogyha baj történik, egyetlen civil se sérüljön meg. A biztonsági zóna nagyjából 300 méter, ennél közelebb csak a szakemberek mehetnek a bombához.

A zárást azután oldják fel, ha elvitték a bombát, vagy hatástalanították.