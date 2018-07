Három évig a világtól elbújva gyászolt Bujtor István özvegye

Bujtor István özvegye, Judit, a Borsban idézte fel férje alakját, akinek elvesztése anyira megviselte, hogy három évig még közös otthonukból is képtelen volt kilépni.

Bujtor István és Judit a nyolcvanas évek elején kerültek közelebb egymáshoz, bár már gyerekkoruk óta ismerték egymást: az asszony nagybátyja abban a Mester utcai házban lakott, ahol István felnőtt. Miután kapcsolatuk szerelemmé mélyült, harminc évig éltek együtt. Az asszony ma azt tartja legfontosabb feladatának, hogy ápolja, fenntartsa Bujtor István emlékét.

Bujtor Judit a Borsban arról is beszélt, hogy elsősorban férje bölcsessége, intelligenciája és eredendő jólelkűsége hatott rá legerősebben. Judit soha nem volt féltékeny, és nagyon meghatotta, amit már csak férje halála után tudott meg: Bujtor István egyszer azt nyilatkozta Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne Judittal töltsem! Különös súlyt ad kijelentésnek, hogy évekig távkapcsolatban éltek. Az özvegy ennek kapcsán azt mondta:

Négy évig voltam a Malév müncheni képviseletének vezetője, István hétvégente járt ki, de én is haza-hazalátogattam. Mindent meg tudtunk beszélni, és mindig támogatott a karrieremben. Van egy Szécsi Pál-dal, ami úgy szól: „a távollét olyan mint a szél, / a kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja". Nálunk pont így volt. Ha várod a pénteket, amikor a szerelmed jön, akkor már szerdán alig bírsz magaddal.

Bujtor Judit ugyannakor arról is beszélt, hogy férjével mindig tiszteletben tartották a másik szabadságát.

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, de ez nem azt jelenti, hogy én otthon ültem és kötögettem. István azt is szerette bennem, hogy én is jártam a magam útját. Egyszerre voltunk egymás szeretője, barátja, nagyszülője, gyermeke, mindene.

- fogalmazott a Borsban Bujtor Judit. Mindehhez hozzátette:

A nyolcvanas években előfordult, hogy szólt, egy óra múlva indulunk, de nem tudtam hova, végül Pozsonyba vitt pezsgőzni. Nagyon spontán ember volt, tele ötletekkel, amiket meg is tudott valósítani.

Bujtor István özvegye férje halála után három évig még a lakásból is alig ment ki.

Olyan érzés volt, mintha levágták volna az egyik kezemet. Nem tudtam mit kezdeni az életemmel.

- mondta az asszony. Bujtor Judit ma úgy véli:ha az idő enyhíti is a fájdalmat, az embernek saját magát kell "helyreraknia."

Bujtor Juditnak egy barát is segített ebben, aki arra hívta fel a figyelmét: most már az a feladata, hogy István emlékét ápolja. Az ismerős abban is biztos volt: ez olyan feladat, amely segíteni fog a gyász feldolgozásában.

Az özvegy a Borsban beszélt arról is, hogy Bujtor István még feleségével szervezte meg a nyári Tihanyi Szabadtéri Játékokat. Az idén tizenöt éves rendezvényt ma már Bujtor Judit egyedül viszi tovább. Az ő kezdeményezésére jött létre a Bujtor-emlékgyűrű is, amellyel a Veszprémi Petőfi Színház háttérmunkásait ismerik el minden évben. Bujtor Judit felidézte, hogy a gyűrű elkészülése után férjének szobrot is állítottak Balatonfüreden.