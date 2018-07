Szanyi Tibor „csövesbánat” feliratot nyomott a fiatalok hasára az EFOTT-on

Szanyi Tibor azért ment le a fesztiválra, hogy népszerűsítse a fiatalok körében pártját, az MSZP-t. Így sikerült.

Tízéves, stabil lejtmenet után a Magyar Szocialista Párt vezető arcai kitalálták, hogy itt van az ideje nyitni a fiatalok felé. Erre a valóban különleges, és embert próbáló feladatra Szany Tibort szemelték ki a párt agytrösztjei, akit leküldtek az EFOTT Fesztiválra, hogy halásszon fiatalokat a pártnak. Ismerve a politikus előéletét, bizonyos értelemben még jónak is tekinthető a döntés, hiszen Szanyi nem veti meg sem a nyarat, sem a söröket, sem a bulikat. Csakhogy Brüsszelbe száműzve, Európai Parlamenti képviselőként nem lehet olyan hathatósan képviselni ezeket az értékeket, mint itthon, Magyarországon. Viszont a pártban meginduló fiatalosítási törekvéseknek hála, végre valahára, egész pontosan 2018 júliusában eljött Szanyi Tibor ideje, és hosszú idő után egy kifejezetten komoly feladatot kapott a hazai politikai porondon is, amit rendesen meg is hálált, és amiben tisztességesen helytállt.

Ugyan pénteken még sajtótájékoztatót kellett tartania, de már ekkor is látványosan egy dolog járt a fejében: EFOTT. „Aktív péntek.. sajtótájékoztató, tv, aztán irány az EFOTT ;)" – üzent a szocialisták fiatalosításért felelős politikusa.

Egy órával később már ott is volt a fesztiválon, ahonnét ismét posztolt: kattantak a fényképezőgépek, villant a vaku, képviselő úr máris töltötte fel a képeket. Ez idáig még teljesen oké volt.

A bajok nem sokkal később kezdődtek, amikor közösségi oldalán élőben jelentkezett be az EFOTT-ról. Kicsit mócsingos beszédtechnikával elárulta, hogy régebben volt a rendezvényen, de örömmel tért vissza ide. A fesztivált már a videó első tizenöt másodpercében úgy jellemezte, hogy megkapó a hangulata, és pár pillanattal később már olyanokat kezdett el mondogatni, hogy egyértelműen az MSZP-Societas sátornál vannak a legtöbben. Itt már sejteni lehetett, nem biztos, hogy jó vége lesz a dolognak.

Nem is lett, két órával később egészen furcsa dolgok történtek az MSZP-sátornál. Képviselő úr „csövesbánat" feliratot kezdett el nyomkodni az éppen szembejövő fiatalokra, amit aztán meg is örökített, sőt, ami rosszabb, meg is osztotta a nyilvánossággal. Hogy végképp senki ne értse, mi is volt ez, a következő szöveget rakta ki ezekhez a képekhez: