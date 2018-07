Az ellenzék annyira tehetetlen, hogy kínjában focit kezdett el elemezni

Nincs mondanivalónk, kezdjünk el focit elemezni! – gondolhatták az ellenzéki politikusok, és el kezdtek focit elemezni. Nem volt benne sok köszönet, az ellenzék ismét kapaszkodik valamibe, ami meglehetősen távol áll tőle.

Nem kell hozzá a szakma csínját-bínját elsajátító labdarúgóelemzőnek lenni ahhoz, hogy lejöjjön: az ellenzéket és politikusaikat alapjában véve nem igazán hozza lázba a foci. Ha ennél egy fokkal keményebben, direktebben akarunk fogalmazni, akkor a jelenséget úgy is körbe lehetne írni, hogy kifejezetten fociellenesek. Nem tartják jónak, hogy Magyarországon a komoly kormányzati támogatásnak köszönhetően megújult a sportág infrastruktúrája (értsd: stadion, műfüves focipályák stb.), az egészet nagyon költségesnek tartják, szerintük ezeket az összegeket sokkal hasznosabban, akár a bevándorlók integrációjára is el lehetne költeni, bár ezt mostanában nem szeretik kimondani. De talán a fociundoruknak a legfőbb oka az, hogy a labdarúgás a modern nacionalizmus egyik fontos pillére, ami nem igazán passzol össze gondolkodásmódjukkal, politikai tevékenységükkel.

Tegnap óta viszont valami gyökeresen megváltozott az ellenzék és a labdarúgás kapcsolatában: a kormányellenes honatyák közösségi oldalait elárasztották a focival foglalkozó bejegyzések-elemzések-belemagyarázások.

Homonnay Gergely, a nőstény macskája nevében beszélő kormányellenes vezető, szónok, a Puszi Erzsi sztárírója kapcsolt a leggyorsabban, és a meccs kapcsán egy bevándorláspárti szózatot tett le az asztalra.

Nem akart kimaradni a sorból Gyurcsány Ferenc egykori sportminiszter sem, aki, miután egy alternatív nemzetgyűlésbe vitte volna az ellenzéki pártokat, mindenki nagy szerencséjére a foci-elemzésre is maradt ideje. „Van itt egy szuttyos-mocskos adok-kapok arról, hogy most akkor ki is győzött” – kezdte a szokásos vehemenciájával a DK elnöke, aztán még nagyobb szerencsénkre ezt ki is fejtette részletesebben. „Mindenki ellenség és végső soron akár állat is lehet, aki nem osztja a genetikailag homogén, árja nemzetállam eszméjét. A söpredék söpör.” Eddig nem annyira érintette meg a foci Gyurcsányt, de most végre igen, adott egy enyhe politikai színezetet a tegnap esti meccsnek. Az egykori miniszterelnök mélyelemzésében a söpredékek a homogén nemzetállamok hívei, akik éppen söpörnek.

Párttársa, Vadai Ágnes is hirtelen elkezdett focit elemezni Facebook-oldalán. A politikus elmondása szerint sokat tanult a tegnap estéből, de inkább az érdekli, mi van Soros Györggyel.

Talán a prímet Gréczy Zsolt vitte, aki többször is foglalkozott falán a tegnapi mérkőzéssel. A DK honatyája gratulált mindkét csapatnak, és röviden összegezte a történteket: „az erős, magabiztos franciák legyőzték a hősies, de fáradt horvátokat”. Majd véleményt is mondott a látottakról, szerinte ez volt a realitás. Csakhogy nem maradt ennyiben a dolog, valami elpattant Gréczyben, és következő bejegyzéseinek teljesen más lett a hangulata. Először egy videót osztott meg, amelyen az volt látható, ahogy a franciák Párizsban ünnepelték a világbajnoki címet. A következőket fűzte hozzá: „a befogadó ország ünnepel...” A Gyurcsány-párti politikus itt már erősen belevitte a politikát egy szimpla sportrendezvénybe, arról meg mélyen hallgatott, hogy komoly rendzavarások voltak a francia fővárosban az ünneplés során. Hogy ma reggel mi történt vele, arról csak találgatni lehet, mindenesetre a következőket írta: „magyar öli a magyart, hogy migráncs, meg nigger, meg Trianon, meg Jellasic, meg befogadó, meg keresztény...” Focielemző legyen a talpán, aki ezt érti. Mindenesetre Gréczy fantáziáját is megmozgatta a tegnapi mérkőzés.

Mintha kötelezően ki lett volna adva a DK parlamenti frakciójában, hogy márpedig most focit kell elemezni, Oláh Lajos is vázolta meglátásait, egész pontosan Hollik Istvántól kérdezte meg, hogy „nooormális, pont a franciák ne lennének büszkék nemzeti identitásukra?”

Mesterházy Attilát, az MSZP képviselőjét nem annyira a meccs érdekelte, mintsem Hollik István posztja alatti hozzászólások.