Megfelelő ütemben halad a Puskás Ferenc Stadion építése, már a tetőszerkezetét is beépítettek. A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja látványos videón mutatja be, hogyan épül fel a - tervek szerint - 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságnak is otthont adó új nemzeti aréna. Magyarország legnagyobb középületét, a modern, minden igényt kielégítő sport- és élményközpontot 2019 végén adják át.